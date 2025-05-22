大溪中正公園相撲場設施2年未修挨批 會勘今年底前修好

桃園市大溪老街旁知名中正公園，去年來公園內的「復興亭」3座涼亭、戶外相撲場、木棧道等設施破嚴重，迄未修復引發批評，市議員陳治文今天上午與市府會勘，「公園整組壞了了」形容相撲場、復興亭、木棧道等設施破損，危及民眾安全，會勘決議，戶外相撲場、復興亭及木棧道等設施，希望年底前修復改善。

大溪老街旁的中正公園（地方簡稱大溪公園），早年也是兩蔣總統停留，保留日治神社等基座，吸引許多遊客前往，尤其桃園唯一的戶外相撲場是二戰後重建，留下後方大溪神社台基，該公園1、2年來各項設施破損未修，影響民眾遊客安全，陳治文與市府文化局、觀旅局風景處代表會勘解決期程。

陳治文表示，大溪（中正）公園多項缺失，1、2年過去都沒有改善任由荒廢，桃園唯一的戶外相撲場，曾經台日相撲交流風光一時，現在場地破損，木製結構的「復興亭」破損、漏洞1、2年以上，再不修就壞掉，還有木道木板破損，讓小朋友摔倒，另一個涼亭破損漏水，公園各項設施「壞了了」。

針對市府列入文化景觀的復興亭破損，觀旅局風管處以文化局審查為料，延宕復興亭木製破損修繕，文化局代表說，復興亭的基台是日治時期保存的文化景觀，木製涼亭並非文化景觀，風管處只要報備，勿損壞基台都可整修。

市府風管處代表說，復興亭無木製亭無涉文化景觀，及另一處涼亭漏水、相撲場破損及本棧道木地板破損，將盡快在今年底前修復，至於一處閒置涼亭拆除及公園景觀活化，將編列預算配合明年二期完成設計和改善。