內政部推中正路改名？桃園張善政沒考慮：改下去不得了

行政院內政部推中正路改名，引發各界議論。國民黨桃園市議員楊朝偉今在議會質詢桃園市長張善政對此事看法，張表示「改下去不得了」，沒有考慮這麼做。

楊朝偉指出，內政部希望中正路改名，其實這個議題已經討論很多次，前市長鄭文燦任內也曾做過評估，當時覺得勞民傷財，最後不了了之；楊朝偉也說，中央應該早依些該做的事情做，不然每次換總統就要改一次路名。

張善政表示，中正路如果改名，會造成很大的困擾，所有居住在這條路的民眾身分證和郵遞地址都要變更，改下去不得了，「我覺得不要去動它」，畢竟這麼多年大家已經叫習慣了。台中市長盧秀燕對此事曾說「吃飽太閒」，這句話其實也反映桃園市府的心聲。

另外，楊朝偉也提到慈湖陵寢的衛兵交接存廢問題。桃園市觀旅局回應，已跟國防部反映慈湖已成觀光景點，衛兵交接也是特色之一，希望保留，但未獲國防部正面回應，對方只說會納入研議。