桃園抽檢端午食材 1廠商脆筍片不合格 最重可罰300萬

端午節即將到來，桃園市衛生局近日抽查各類粽子、鹹蛋黃、乾香菇、菜脯、蝦米、肉類製品、調味醬等共149件產品，結果發現1件脆筍片不符規定，已要求業者下架退貨同批產品，並移請該廠商所轄的嘉義縣衛生局後續處辦，違反食安法部分將可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，本次抽驗肉類產品52件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），包含因應今年3批澳洲輸臺豬肉驗出萊克多巴胺事件，市府立即啟動聯合稽查，加強查核校園午餐自設廚房、團膳工廠、肉品分切廠及賣場，經查產地標示皆符合規定，同時抽驗12件豬肉其產地含台灣、美國及加拿大，結果皆未檢出。

此外，抽驗包含粽子、粽葉及包粽餡料如蝦米、鹹蛋黃、乾香菇等，檢驗食品中微生物、蘇丹色素、防腐劑、二氧化硫、過氧化氫、甲醛、環氧乙烷及甜味劑等項目，其中1件由品芳團膳

出產的脆筍片檢出二氧化硫不符規定，已移請該廠商所轄的嘉義縣衛生局後續處辦，違反食安法第18條規定，將可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品製造業者在選用豬肉等原料時，應優先採購來源清楚、合法合格的產品，確保可追溯性，並對製售食品如實標示產地，也提醒民眾在選購粽子與相關肉品時，建議注意產品標示與來源資訊，選擇信譽良好的商家，以確保自身與家人飲食安全，另使用乾粽葉前務必徹底清洗，以降低農藥、二氧化硫、過氧化氫等物質進入食品的風險。