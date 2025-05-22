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80餘年歷史竹市消防博物館修復 預計年底完工、明年恢復開館

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市消防博物館於2018年被市府指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復，目前工程進度33.2%，預計年底完工，明年恢復開館。記者王駿杰／攝影
新竹市消防博物館於2018年被市府指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復，目前工程進度33.2%，預計年底完工，明年恢復開館。記者王駿杰／攝影

新竹市消防博物館於1937年完工，至今已有80餘年歷史，是目前全國保存最完善的消防建築之一，市府2018年指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復，代理市長邱臣遠今到消防博物館了解工程進度，目前工程進度33.2%，預計年底完工，明年恢復開館。

市府指出，將消防博物館指定為市定古蹟後，為完善修復古蹟建築結構，消防局積極爭取文化部補助，於2023年獲文化部核定補助1980萬元，辦理建築物結構修復，工程進行過程發現博物館望樓屋頂防水層及柱、牆、樑毀損情形超過預期；原規畫汰換毀損嚴重的屋面瓦片經解體調查發現，現有的屋面瓦片狀況均不佳，且用原有的工法無法復原古蹟原有風貌，消防局立即召集文資委員進行現場勘查後建議辦理變更設計。

市府說，經邱臣遠到博物館了解工程進度後，同意動支第二預備金辦理工程變更設計，並請消防局盡速簽辦動支作業，施工務必妥善規畫，如期如質於本年度完成施工，再現消防博物館古蹟風華。

消防局說明，新竹市消防博物館建築物原為日據時期新竹消防組及新竹市消防隊、新竹市消防局廳舍，因內部空間不足，消防局於2001年搬遷於現址。

消防局說，原廳舍經整修於2002年6月7日成立新竹市消防博物館，新竹市消防博物館開館後，除展示消防歷史文物，並設置救助袋、濃煙體驗室、水滅火器等防災宣導設施供民眾體驗、學習防災常識，兼具防災教育及歷史文物展示功能，歷年來累計有5677個單位預約參觀，參觀人數累計16萬9580人次，市府會積極強化新竹市消防博物館結構安全及恢復往日面貌，並提升防災教育功能，供民眾學習消防歷史及防災常識。

新竹市消防博物館於2018年被市府指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復，代理市長邱臣遠今到消防博物館了解工程進度。記者王駿杰／攝影
新竹市消防博物館於2018年被市府指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復，代理市長邱臣遠今到消防博物館了解工程進度。記者王駿杰／攝影
新竹市消防博物館於2018年被市府指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復。記者王駿杰／攝影
新竹市消防博物館於2018年被市府指定為第33處市定古蹟，經消防局爭取文化部補助，規畫建築物結構修復。記者王駿杰／攝影

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