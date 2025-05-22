指導老少學生26年 鐵工藝術家彭維船首辦師生聯展

鐵工出身的藝術家彭維船，喜愛書畫創作，多年來不僅自己投入，曾任台中市城中美術會會長，26年來，更義務教導鄉親素描、書法與水墨畫，不遺餘力。24日他與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展，展示學習成果，歡迎鄉親前往鼓勵，展期至7月27日。

69歲的彭維船年少時就喜愛塗鴉，先後跟戴力畊、謝赫暄、陳慶章名師學習水墨花鳥、油畫。回想當年，只能夠晚上繪畫，經常廢寢忘食，也因為這股拚勁與毅力，在經營鋁門窗事業之餘，還開創出藝術創作的一片天。

彭維船說，起初以教導小朋友書法為主，希望孩子們在學習中，培養「靜心」後來，他們的阿嬤、長輩，驚訝小孫子原本較隨性的生活習慣改變，也想跟著來學書法及畫畫。他也有求必應，繼書法班之後，開辦油畫班。

他說，他的學員不分年齡，有老有少，還遍及國小、國中及社會人士，大家培養了亦師亦友的情感。尤其是特教班的孩子，在指導下逐漸激發出他們的創作與欣賞的潛能。同學之間，也宛如家人。

為了這次師生聯展，彭維船說，他挑選出10幾位，73歲到至25歲不等的學員參展，作品以書法、水墨為主。或許無法與名家相比，但每件作品都是學員們充滿喜悅的創作。敬請各界不吝給予掌聲。