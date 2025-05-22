快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

聽新聞
0:00 / 0:00

指導老少學生26年 鐵工藝術家彭維船首辦師生聯展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
鐵工出身的藝術家彭維船，24日與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展，圖為他的畫作。圖／彭維船提供
鐵工出身的藝術家彭維船，24日與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展，圖為他的畫作。圖／彭維船提供

鐵工出身的藝術家彭維船，喜愛書畫創作，多年來不僅自己投入，曾任台中市城中美術會會長，26年來，更義務教導鄉親素描、書法與水墨畫，不遺餘力。24日他與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展，展示學習成果，歡迎鄉親前往鼓勵，展期至7月27日。

69歲的彭維船年少時就喜愛塗鴉，先後跟戴力畊、謝赫暄、陳慶章名師學習水墨花鳥、油畫。回想當年，只能夠晚上繪畫，經常廢寢忘食，也因為這股拚勁與毅力，在經營鋁門窗事業之餘，還開創出藝術創作的一片天。

彭維船說，起初以教導小朋友書法為主，希望孩子們在學習中，培養「靜心」後來，他們的阿嬤、長輩，驚訝小孫子原本較隨性的生活習慣改變，也想跟著來學書法及畫畫。他也有求必應，繼書法班之後，開辦油畫班。

他說，他的學員不分年齡，有老有少，還遍及國小、國中及社會人士，大家培養了亦師亦友的情感。尤其是特教班的孩子，在指導下逐漸激發出他們的創作與欣賞的潛能。同學之間，也宛如家人。

為了這次師生聯展，彭維船說，他挑選出10幾位，73歲到至25歲不等的學員參展，作品以書法、水墨為主。或許無法與名家相比，但每件作品都是學員們充滿喜悅的創作。敬請各界不吝給予掌聲。

5年前，彭維船結束了一手創立的公司，正式退休。但是，他以書法、畫作豐富了他的人生，教導學員的點點滴滴，更他彌足珍貴的時光。因此，儘管離開職場，但教導書法、繪畫，依舊是不停的使命與最愛。

鐵工出身的藝術家彭維船，24日與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展。圖／彭維船提供
鐵工出身的藝術家彭維船，24日與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展。圖／彭維船提供
鐵工出身的藝術家彭維船，24日與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展，圖為他的書法作品。圖／彭維船提供
鐵工出身的藝術家彭維船，24日與10餘名學生將在萬和宮「創意藝廊」舉辦首次師生聯展，圖為他的書法作品。圖／彭維船提供

延伸閱讀

2025綠島人權藝術季雙年展 以藝術行動回應白色恐怖與島嶼創傷

街頭成展廳！藝術家帶粉紅雕塑「重返地球」 快閃英國倫敦街頭

端午連假好熱又不知去哪 桃園2好去處前百民眾獲限量禮

「大夢誰先覺」書、畫、印五人聯展 5月31日開展

相關新聞

白沙屯媽祖回宮閉關12天 今晨開爐...再展聖顏

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天凌晨零時40分舉行開爐儀式，打開正殿神房紅色布幔，讓媽祖再展聖顏，現場工作人員請出裝有萬年香...

80餘年歷史竹市消防博物館修復 預計年底完工、明年恢復開館

新竹市消防博物館於1937年完工，至今已有80餘年歷史，是目前全國保存最完善的消防建築之一，市府2018年指定為第33處...

白沙屯媽祖閉關12天後開爐 拱天宮：進香圓滿

白沙屯拱天宮媽祖歷經10天9夜徒步進香回鑾，閉關12天後，今天凌晨舉辦開爐儀式，近萬名信徒再次擠入拱天宮，廟方及當地居民...

指導老少學生26年 鐵工藝術家彭維船首辦師生聯展

鐵工出身的藝術家彭維船，喜愛書畫創作，多年來不僅自己投入，曾任台中市城中美術會會長，26年來，更義務教導鄉親素描、書法與...

桃園電纜地下化遭質疑施工慢 台電：虧損嚴重緩辦

桃園市每年編列1億元配合台電執行電纜地下化，民代昨指施工緩慢，甚至有路段做到一半停工，質疑市府對電纜下地政策態度；工務局...

竹北就近治喪 竹縣府盤點場域擬定中

新竹縣政府近年推動「就近治喪」，有6個鄉鎮提出新設或優化現有殯葬設施等方案，民代昨質詢關切竹北市公所尚未提出，並指竹東、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。