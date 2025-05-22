白沙屯媽祖回宮閉關12天 今晨開爐...再展聖顏

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天凌晨零時40分舉行開爐儀式，打開正殿神房紅色布幔，讓媽祖再展聖顏，現場工作人員請出裝有萬年香火的火缸，由執事人員將香灰倒入主爐「媽祖爐」中混合，接著前往2樓香爐位置，舉行莊重的「合爐」儀式。

拱天宮表示，儀式最後將火缸與頭旗收起，信眾的進香旗請回家後也必須收起等待明年進香，依習俗信眾今天會吃湯圓，代表著圓圓滿滿，整個進香活動到此宣告圓滿落幕。

日前，今年10天9夜的白沙屯媽祖進香活動，媽祖回鑾入宮安座，恭請媽祖與火缸送入正殿神房，並放下紅色布幔，進行為期12天的閉關儀式；這12天象徵一年12個月，讓媽祖薰染萬年香火靈氣，直到今天凌晨舉行開爐儀式，讓媽祖現出真身供信眾參拜祈福。