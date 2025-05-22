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白沙屯媽祖回宮閉關12天 今晨開爐...再展聖顏

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮今天凌晨零時40分舉行開爐儀式，打開正殿神房紅色布幔，讓媽祖再展聖顏供信眾參拜祈福。圖／民眾提供
拱天宮今天凌晨零時40分舉行開爐儀式，打開正殿神房紅色布幔，讓媽祖再展聖顏供信眾參拜祈福。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天凌晨零時40分舉行開爐儀式，打開正殿神房紅色布幔，讓媽祖再展聖顏，現場工作人員請出裝有萬年香火的火缸，由執事人員將香灰倒入主爐「媽祖爐」中混合，接著前往2樓香爐位置，舉行莊重的「合爐」儀式。

拱天宮表示，儀式最後將火缸與頭旗收起，信眾的進香旗請回家後也必須收起等待明年進香，依習俗信眾今天會吃湯圓，代表著圓圓滿滿，整個進香活動到此宣告圓滿落幕。

日前，今年10天9夜的白沙屯媽祖進香活動，媽祖回鑾入宮安座，恭請媽祖與火缸送入正殿神房，並放下紅色布幔，進行為期12天的閉關儀式；這12天象徵一年12個月，讓媽祖薰染萬年香火靈氣，直到今天凌晨舉行開爐儀式，讓媽祖現出真身供信眾參拜祈福。

昨臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」宣告今天凌晨0時40分拱天宮將開爐，提醒「廟前廣場能容納香客有限，請各位留空間給在地白沙屯人」，而拱天宮臉書官網則以直播方式，提供無法到場的信徒觀看開爐儀式。

拱天宮今天凌晨舉辦開爐儀式，依習俗信眾今天會吃湯圓，代表圓圓滿滿，整個進香活動到此宣告圓滿落幕。圖／民眾提供
拱天宮今天凌晨舉辦開爐儀式，依習俗信眾今天會吃湯圓，代表圓圓滿滿，整個進香活動到此宣告圓滿落幕。圖／民眾提供

進香 白沙屯媽祖 拱天宮

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