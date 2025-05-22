竹北就近治喪 竹縣府盤點場域擬定中

新竹縣政府近年推動「就近治喪」，有6個鄉鎮提出新設或優化現有殯葬設施等方案，民代昨質詢關切竹北市公所尚未提出，並指竹東、關西等鄉鎮公立殯葬設施收費不一，呼籲縣府盡快訂定殯葬自治條例。縣府民政處回應都在盤點、擬定中。

竹北市是新竹縣人口最多的鄉鎮市，但尚未向縣府提出就近治喪方案，縣議員蔡志環說，第8公墓現今環境雜亂，若能整理作為殯葬設施園區，其實是優化公墓環境，並非嫌惡設施，對地方來說是好事，呼籲縣府與竹北市長多溝通、建立期程推動。

民政處長陳建淳說，縣府盤點竹北市合適的場域，分別是7千坪的第8公墓，目前已辦理部分遷葬、禁葬， 朝廢止事業計畫方向進行。另處是1萬多坪的第6公墓，原先要蓋納骨塔，後因水土保持因素暫停，正受監察院調查中，由於該地是國有財產署撥給竹北市公所使用，會再與公所討論處理。

縣議員鄭朝鐘也反映民眾陳情，表示縣內公立殯葬設施收費不一，光竹東鎮和關西鎮就有價格差異，呼籲縣府應該盡快提出殯葬自治條例，讓地方依法可循。

陳建淳說，收費標準不同屬地方自治範圍，縣府予以尊重，但去年起已要求公所將殯葬管理收費送至縣府備查，並參酌各縣市收費標準的上限，要求收費趨近於合理。目前正修正新竹縣殯葬自治條例包含罰則等，會將私人殯葬設施收費納為評鑑參考，藉此約束收費與服務品質。