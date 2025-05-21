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桃園打造海廢細分類場 7月啟用推動循環經濟
海洋廢棄物衝擊生態，桃園市統計淨灘清運的廢棄物連年上升，去年增至約480噸，是2019年3.7倍。為集中處理可回收海廢物，桃園市長張善政昨在市政會議宣布，今年7月將在觀音區桃園環科研發大樓啟用全台首座海廢細分類場，推動循環經濟發展。
張善政說，每年淨灘活動都會從海岸清出大量垃圾，小至寶特瓶，大至漁網，這些海廢多半來自航行經過台灣近海的輪船丟棄的垃圾，或漁船不慎甚至故意丟棄的廢棄漁網，經海流沖刷後被帶到岸上。市府首創打造海廢細分類場，希望處理垃圾、推動循環經濟，也盼發揮教育推廣功能。
市府海岸及資源循環工程處指出，該座海廢細分類場將集中處理來自桃園海岸清潔、淨灘行動及環保艦隊所收集的可回收海廢物，包括寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍、浮球與廢棄漁網等，並整合海洋廢棄物的貯存、分類、前處理及媒合後端再利用作業，預計7月啟用。
海管處說明，透過集中分類與前處理，能提升海廢的再利用價值，也可有效解決過去多點貯存與運輸帶來的空間壓力與碳排放問題。
桃園也將同步組建「藍海循環再生聯盟」，找來廠商將處理後的海廢資源轉化為再生織品、建材、鍵盤等產品，賦予廢棄物全新價值。
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