桃園電纜地下化 綠營批施工慢 台電：虧損嚴重緩辦

桃園市每年編列1億元配合台電執行電纜地下化，民代昨指施工緩慢，甚至有路段做到一半停工，質疑市府對電纜下地政策態度；工務局分析是台電人手不足致進度緩慢，但台電回應是虧損嚴重，正在檢討電纜地下化必要性，非必要一律暫緩。

民進黨市議員陳雅倫說，桃園從2015年推動電纜地下化，電纜下地比率逐年提升，但2023年被審計單位點名不增反減51.4%。以龜山為例，境內雖有多處電纜下地逐步完成，但民生北路一段工程做到一半就不做了，居民至今不解。

工務局統計，桃園電纜地下化執行率前3名為桃園區、蘆竹區和中壢區，後3名為觀音區、新屋區和復興區，分析地下化執行率偏低是因為地理環境條件不同、變電箱等設備無適當位置放置，以致執行成果緩慢。

工務局長汪在宙說，電纜地下化主要由台電執行，工程經費由台電、市府各出一半，工務局每年約編列1億元配合工程施作；他坦言，桃園最近電纜下地工程緩慢是事實，有地方光要移一支電桿就等了8個月，確實有點久。

汪在宙表示，細究原因，主要是台電除了電纜下地之外，還有許多開發區域或重畫區的管線配置工程要處理，但人手有限，此部分會設法與台電溝通。

台電桃園區處回應，2024年桃園電纜地下化已達54.5%，但由於台電虧損嚴重，財務陷入困境，為撙節預算支出，有對配電線路地下化進行管控措施，逐案檢討興辦中案件的施工進度及必要性。

台電桃園區處經檢討評估，除涉及交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘地下化案件則暫緩興辦，強調會待財務狀況改善再恢復辦理。

另外，市議員徐玉樹質詢時反映台電修剪電纜周邊樹枝後，不會載走殘枝，造成龍潭一帶鄰里清運困擾，台電回應，修剪下來樹枝會依里長指示集中放置，再由里長通知清潔隊清運。