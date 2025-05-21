桃園大溪中正公園破損近一年 修復進度無下文挨批

桃園市大溪老街附近中正公園，許多民眾遊客遊玩去處，去年來溜滑梯兒童遊具、木棧道、3座涼亭老舊結構破損，危及安全，民眾質疑打1999市民專線也沒用，市議員陳治文今天下午批評，整個公園設施都出問題，市府修繕遲遲沒有下文，她明天辦理會勘要求市府必須訂定改善時間，回應民意。

大溪黃姓市民說，他常到中正公園散步，去年底看到公園溜滑梯太高、遊具損壞，他打1999市民專線反映快半年，滑梯還在修理，復興亭破損快一年沒修，如今路燈也不亮，怪不了誰「只能說這就是公家機關」！李姓市民也說，星巴克進駐公園後吸引大批客人喝咖啡，但是窗外一眼看到復興亭破損，遊客不了解市政府為什麼久久不改善、不修理，有礙觀瞻。

陳治文表示，該公園的溜滑梯及部分兒童遊具維修至今未開放，工期一直延後，包括復興亭在內的3座涼亭老舊結構損壞，公園木棧道破損凹凸不平，前幾天一名3歲幼童跌倒，監視器也壞掉，半年沒修理，整個公園設施都出問題，危及民眾及親子休憩安全，她批評市府該正視該公園設施損未修問題，她希望明天會勘可以訂出改善時間。