快訊

北部高溫34度變24度！2波鋒面夾擊周末變天 端午連假想出遊注意了

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

聽新聞
0:00 / 0:00

端午節暖心團體送粽子 供寒士享用更拉回迷途人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放300份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供
端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放300份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供

端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放300份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。人安將持續以實際行動幫助寒士、街友重啟生活，盼大眾共同響應，延續在地服務。

桃園平安站今舉辦「寒士慶端午」活動，今年以「千千愛 粽福田」為主題，由桃園市會心15關懷協會贊助應節禮品。另有衛生福利部桃園醫院、桃園市衛生局、桃園市愛心義剪協會、欣興電子股份有限公司等單位，贊助應節禮品及提供義診及義剪服務，感謝各界伸手扶弱，陪伴寒士走出生命困境。

桃園60歲的謝先生，因近年景氣不佳，被公司裁員，失去經濟，無法支付房租與開銷，被迫流落街頭，飢寒交迫下有了輕生的念頭，經生命線轉介，接受桃園平安站安置輔導，受助之餘主動擔任站內義工，協助平安站事務，他說，十分感恩人安的幫忙，讓我還能夠用自己的力量服務他人。

人安基金會桃園平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務。人生沉浮，在所難免，邀您伸手濟貧，陪伴寒士，讓他們失去的人生重新啟航，邀您每月支持平安站愛心600元，期許桃園平安站的寒士常年服務能細水長流，公益服務不間斷。讓窮苦人能夠過一個溫馨的端午節，感受愛繼續向前，愛心專線：（03）-3348325。劃撥帳號：19859690 （戶名：人安基金會）。

端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放300份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供
端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放300份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。圖／人安基金會提供

衛生局 桃園 愛心

延伸閱讀

桃園電纜地下化挨批牛步 台電：虧損嚴重撙節支出

桃園少年觀護所霸凌案 男子二審遭判8年

搶救沿海生態 桃園7月啟用全台首座海廢細分類場

端午節若為休息或例假日 雇主應安排補假1天

相關新聞

端午節暖心團體送粽子 供寒士享用更拉回迷途人

端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉...

遭中央刪減20.6億元 桃園市府：遺憾

行政院以中央政府總預算遭立法院刪減636億元，全面統刪原應撥付地方政府的一般補助款，刪減幅度達27.32%、約636億元...

中央刪9.8億預算 竹市府：各局處將撙節開支

總預算話題持續，不少縣市政府收到公文，表示中央補助將被刪減。新竹市政府昨天也收行政院通知，將刪減竹市一般性補助款9.8億...

苗栗補助款減少28億 縣長鍾東錦：憂心9、10月以後恐發不出薪水

苗栗縣一般性補助款將減少28.1億元，縣長鍾東錦憂心忡忡，社會福利首當其衝，尤其到了9、10月以後，縣府能夠調度的資源有...

竹縣遭中央刪20.68億元 教育經費砍最多

新竹縣政府昨晚接獲行政院通知，中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，刪減幅度達27.3%，新竹縣政府盤點，首當其...

救災指揮車變苗栗副縣長座車？ 縣長鍾東錦：活化改公務車調度

苗栗縣議員陳光軒今天質疑縣府一輛3456西西的救災指揮車，疑似借還魂成為副縣長邱俐俐座車，縣長鍾東錦強調車子早於邱上任前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。