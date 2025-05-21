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端午節暖心團體送粽子 供寒士享用更拉回迷途人
端午佳節將至，人安基金會桃園平安站，為能讓寒士感受過節氣氛，今舉辦寒士慶端午關懷活動，邀請桃園市會心15關懷協會共襄盛舉，發放300份粽子及平安包，讓生活貧苦的清寒單媽、學子、寒士及街友亦能享用美味可口的粽香。人安將持續以實際行動幫助寒士、街友重啟生活，盼大眾共同響應，延續在地服務。
桃園平安站今舉辦「寒士慶端午」活動，今年以「千千愛 粽福田」為主題，由桃園市會心15關懷協會贊助應節禮品。另有衛生福利部桃園醫院、桃園市衛生局、桃園市愛心義剪協會、欣興電子股份有限公司等單位，贊助應節禮品及提供義診及義剪服務，感謝各界伸手扶弱，陪伴寒士走出生命困境。
桃園60歲的謝先生，因近年景氣不佳，被公司裁員，失去經濟，無法支付房租與開銷，被迫流落街頭，飢寒交迫下有了輕生的念頭，經生命線轉介，接受桃園平安站安置輔導，受助之餘主動擔任站內義工，協助平安站事務，他說，十分感恩人安的幫忙，讓我還能夠用自己的力量服務他人。
人安基金會桃園平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務。人生沉浮，在所難免，邀您伸手濟貧，陪伴寒士，讓他們失去的人生重新啟航，邀您每月支持平安站愛心600元，期許桃園平安站的寒士常年服務能細水長流，公益服務不間斷。讓窮苦人能夠過一個溫馨的端午節，感受愛繼續向前，愛心專線：（03）-3348325。劃撥帳號：19859690 （戶名：人安基金會）。
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