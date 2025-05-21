遭中央刪減20.6億元 桃園市府：遺憾

行政院以中央政府總預算遭立法院刪減636億元，全面統刪原應撥付地方政府的一般補助款，刪減幅度達27.32%、約636億元554萬元，桃園市今年一般補助款總額75.43億元，被大砍20.6億元。

桃園市政府指出，今年度中央政府總預算案審查歲出部分審議總結果，尚須由行政院自行調整刪減數，行政院雖已研議救濟方式，但是救濟結果仍存有不確定性，卻將中央原對本府市府一般補助款由75.43億元，刪減為54.82億元，短收20.6億元。

桃園市府表示，中央政府不尋求以府院協商或以追加減預算方式，解決中央總預算遭刪減的問題，竟以刪減地方政府已納入預算的一般性補助款收入處理，令人深感遺憾。市府表示，所減少的補助款，市府會根據歲出項目性質進行適當調整，如工程類補助，可視實際施工進度檢討因應，確保施政及建設發展不中斷。

市議員凌濤指出，最新民調顯示張善政獲六都滿意度第一，中央卻大砍桃園20.6億一般性補助款，影響教育、婦幼、社福政策，簡直在懲罰資優生，讓人震驚也讓人覺得中央政府的格局實在太小。

過去一年，各直轄市在經濟與民生議題上的表現常常優於中央，再加上地方藍營執政居多，綠營執政直轄市又非賴總統派系人馬，中央竟選擇「懲罰優等生」的方式報復，主計處出手大砍各縣市一般性補助款，削減幅度達27.32%，桃園原本預計獲得75.43億元，卻被刪減高達20.6億元，直接衝擊教育、婦幼與社福政策的推動。

市府官員指出，新版的財劃法有規定一般補助款不得低於前一年，現在砍掉算不算違反新的財劃法？現在有兩派的見解，行政院當然是認定新版的財劃法明年實施，所以只要明年不低於今年就好了，不過到底哪一派的意見才是對的，以後有得吵。

官員認為，行政院在這個時間大砍一般補助款，其實這是一石二鳥的做法，今年先用立法院的決議為藉口，借刀砍地方補助款，媒體報導一般補助款刪減理由為因中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院遂自原應撥付地方政府之一般性補助款中全面統刪，刪減幅度達27.32%，行政院先用這理由砍地方政府的一般補助款。

第二就是行政院藉這個機會把一般補助款水位拉低，今年7月底就要宣布明年可以補助的總額，行政院等於預告明年編的一般補助款總額，至少能少給600多億元。