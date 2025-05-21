苗栗補助款減少28億 縣長鍾東錦：憂心9、10月以後恐發不出薪水

苗栗縣一般性補助款將減少28.1億元，縣長鍾東錦憂心忡忡，社會福利首當其衝，尤其到了9、10月以後，縣府能夠調度的資源有限，最嚴重恐怕重演2015年7月發不出薪水的噩夢。

行政院昨天函文各縣市一般性補助款統刪27.3%，苗栗縣減少28.1億元，鍾東錦表示，重大建設部分，縣府只要負擔配合款，且比較延後付款，影響較不大，例如縣警察局遷建工程，一定會按時開工。

他比較擔心是社會福利項目，生活津貼等緩撥，影響弱勢族群生活，而且如果沒有變化，縣府可以調度的基金最多10億元，且沒辦法舉債，今年9、10月以後，恐怕會發不出薪水。

縣政府於2015年7月因舉債過高，財政缺口8億元，因此發不出員工薪水，行政院出手紓困，但苗栗縣政府財政因此接受控管，並逐年還債，財政稍有起色，普通統籌分配稅款、一般性補助款減少衝擊，讓鍾東錦憂心苗栗噩夢重演。

縣府財政處指出，普通統籌分配稅款今年2、3月獲配月平均撥付數7至8成，4月以55.64％撥付，截至4月底分配稅款，較預算短收約5.94億元，推估全年短少約33.2億元，上半年還有房屋稅、牌照稅等收入因應，下半年勢必更加嚴峻。

普通統籌分配稅款、一般性補助款短少，日前鍾東錦因此偕同立委陳超明、邱鎮軍拜會主計總處主計長陳淑姿等人，表達苗栗的窘境，今天一般性補助款核定減少28.1億元，鍾東錦喊話陳淑姿好人做到底，幫忙苗栗度過難關。