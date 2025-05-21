聽新聞
0:00 / 0:00
竹縣遭中央刪20.68億元 教育經費砍最多
新竹縣政府昨晚接獲行政院通知，中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，刪減幅度達27.3%，新竹縣政府盤點，首當其衝的是教育經費3.5億元，其他影響層面包含其他經濟服務、社福、基本財政支出等基礎建設。
新竹縣政府昨天收到行政院公文，內容指出中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，包含教育預算約3.5億元，其他經濟服務經費2.2億元，社會福利經費2.1億元以及還包含基本財政支出如人事費、加班費等，合計約20.68億元。
新竹縣政府今天表示，竹縣一般性補助款刪減幅度達27.3%，影響新竹縣收入包含2至4月普通統籌分配稅款短撥5.03億元、一般性補助短撥20.68億元、計畫型補助款8.49億尚未撥付縣府，目前粗估影響層面包含教育、其他經濟服務、社福、基本財政支出等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言