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竹縣遭中央刪20.68億元 教育經費砍最多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府昨晚接獲行政院通知，中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，刪減幅度達27.3%。圖／本報資料照片
新竹縣政府昨晚接獲行政院通知，中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，刪減幅度達27.3%。圖／本報資料照片

新竹縣政府昨晚接獲行政院通知，中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，刪減幅度達27.3%，新竹縣政府盤點，首當其衝的是教育經費3.5億元，其他影響層面包含其他經濟服務、社福、基本財政支出等基礎建設。

新竹縣政府昨天收到行政院公文，內容指出中央對新竹縣一般性補助款將刪減20.68億元，包含教育預算約3.5億元，其他經濟服務經費2.2億元，社會福利經費2.1億元以及還包含基本財政支出如人事費、加班費等，合計約20.68億元。

新竹縣政府今天表示，竹縣一般性補助款刪減幅度達27.3%，影響新竹縣收入包含2至4月普通統籌分配稅款短撥5.03億元、一般性補助短撥20.68億元、計畫型補助款8.49億尚未撥付縣府，目前粗估影響層面包含教育、其他經濟服務、社福、基本財政支出等。

補助款 新竹

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