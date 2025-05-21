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救災指揮車變苗栗副縣長座車？ 縣長鍾東錦：活化改公務車調度

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒今天質疑縣府一輛3456西西的救災指揮車，疑似借還魂成為副縣長邱俐俐座車，縣長鍾東錦（圖）強調車子早於邱上任前，活化利用改成公務車調度。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天質疑縣府一輛3456西西的救災指揮車，疑似借還魂成為副縣長邱俐俐座車，縣長鍾東錦（圖）強調車子早於邱上任前，活化利用改成公務車調度。記者范榮達／攝影

苗栗縣議員陳光軒今天質疑縣府一輛3456西西的救災指揮車，疑似借還魂成為副縣長邱俐俐座車，縣長鍾東錦強調車子早於邱上任前，活化利用改成公務車調度，展現客家勤儉精神。

縣議會總質詢，陳光軒表示，中央政府各機關學校及租賃公務車輛作業要點規定，副首長專用車排氣量2000西西，但今年度預算書揭示，副縣長座車消防局救災指揮車3456西西，紅色車身應具備固定式閃光燈、警鳴器及消防標識，用途讓人有所疑慮。

鍾東錦答覆說，救災指揮車已調整公務車，行政處統一調度符合規定，且副縣長經常代表縣府跑行程，比較體面、方便及安全，這輛車殖值也很低，但如果新購2000西西副縣長座車，也要100萬元以上，這輛車正顯示縣府拮据，展現客家儉精神充分利用。

行政處、消防局指出，這輛車2019年購置，原由消防局購置救災指揮車，行駛里程數21萬公里，接近汰換標準的25萬公里，考量不適再繼續作為救災指揮車，邱俐俐就任副縣長前，2023年7月調整為勤務車一般公務用，行政處2024年12月31日借用，縣府統一調度。

苗栗縣議員陳光軒（圖）今天質疑縣府一輛3456西西的救災指揮車，疑似借還魂成為副縣長邱俐俐座車，縣長鍾東錦強調車子早於邱上任前，活化利用改成公務車調度。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒（圖）今天質疑縣府一輛3456西西的救災指揮車，疑似借還魂成為副縣長邱俐俐座車，縣長鍾東錦強調車子早於邱上任前，活化利用改成公務車調度。記者范榮達／攝影

鍾東錦 邱俐俐 客家

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