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桃園電纜地下化挨批牛步 台電：虧損嚴重撙節支出

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園電纜地下化工程挨批牛步，工務局表示台電人手不足，台電則回應經費拮据得從必要性著眼考量。圖／桃園市工務局提供
桃園電纜地下化工程挨批牛步，工務局表示台電人手不足，台電則回應經費拮据得從必要性著眼考量。圖／桃園市工務局提供

桃園每年編列1億元執行全市電纜地下化，民代發現施工進度緩慢，甚至有路段做到一半停工，質疑市府對電纜下地政策態度；桃園市工務局表示，台電最近人手不足導致進度緩慢，但台電回應是公司財務陷入困境，正在檢討電纜地下化的必要性，非必要一律暫緩。

民進黨桃園市議員陳雅倫指出，桃園2015年推動電纜地下化，電纜下地比率逐年提升，但2023年被審計單位點名不增反減51.4%。以龜山為例，境內雖有多處電纜下地逐步完成，但民生北路一段工程做到一半就不做了，地方民眾至今不解。

工務局長汪在宙表示，電纜地下化主要是台電執行，工務局每年約編列1億元配合工程施作，工程經費是雙方各出一半。桃園最近電纜下地工程緩慢是事實，有地方光要移一支電桿就等了8個月，確實有點久，細究原因，主要是台電除了電纜下地之外，還有許多開發區域或重劃區的管線配置工程要處理，但人手有限，此部分會設法與台電溝通。

台電桃園區處則回應，2024年桃園電纜地下化已達54.5%，但由於台電虧損嚴重，財務陷入困境，為撙節預算支出，有對配電線路地下化進行管控措施，逐案檢討興辦中案件的施工進度及必要性。經檢討評估，除涉及交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘地下化案件則暫緩興辦，待財務狀況改善再恢復辦理。

另外，桃園市議員徐玉樹提到台電修剪電纜周邊樹枝，殘枝只會集中在一處，不會載走，造成龍潭一帶鄰里清運困擾，不解為何修剪不清運；經發局解釋，此部分牽涉樹木位於私人土地問題，會再跟台電溝通；台電則說巡修人員是依里長要求協助修剪靠近電線的私人樹木，以免造成事故停電，過去修剪下來的樹枝都是依里長指示集中放置，再由里長通知清潔隊清運。

桃園電纜地下化工程挨批牛步，工務局表示台電人手不足，台電則回應經費拮据得從必要性著眼考量。圖／桃園市工務局提供
桃園電纜地下化工程挨批牛步，工務局表示台電人手不足，台電則回應經費拮据得從必要性著眼考量。圖／桃園市工務局提供

財務 桃園 台電

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