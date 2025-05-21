桃園電纜地下化挨批牛步 台電：虧損嚴重撙節支出

桃園每年編列1億元執行全市電纜地下化，民代發現施工進度緩慢，甚至有路段做到一半停工，質疑市府對電纜下地政策態度；桃園市工務局表示，台電最近人手不足導致進度緩慢，但台電回應是公司財務陷入困境，正在檢討電纜地下化的必要性，非必要一律暫緩。

民進黨桃園市議員陳雅倫指出，桃園2015年推動電纜地下化，電纜下地比率逐年提升，但2023年被審計單位點名不增反減51.4%。以龜山為例，境內雖有多處電纜下地逐步完成，但民生北路一段工程做到一半就不做了，地方民眾至今不解。

工務局長汪在宙表示，電纜地下化主要是台電執行，工務局每年約編列1億元配合工程施作，工程經費是雙方各出一半。桃園最近電纜下地工程緩慢是事實，有地方光要移一支電桿就等了8個月，確實有點久，細究原因，主要是台電除了電纜下地之外，還有許多開發區域或重劃區的管線配置工程要處理，但人手有限，此部分會設法與台電溝通。

台電桃園區處則回應，2024年桃園電纜地下化已達54.5%，但由於台電虧損嚴重，財務陷入困境，為撙節預算支出，有對配電線路地下化進行管控措施，逐案檢討興辦中案件的施工進度及必要性。經檢討評估，除涉及交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘地下化案件則暫緩興辦，待財務狀況改善再恢復辦理。