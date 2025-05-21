昔挨批救災指揮車成副縣長座車 苗議員：明知故犯
苗栗縣議員陳光軒今天表示，多年前縣府違規使用的消防局救災指揮車，近期更換顏色並作為副縣長的座車，質疑「借屍還魂」明知故犯。縣府解釋，該車已變更為一般公務車調度使用。
民進黨籍議員陳光軒上午在縣議會總質詢時指出，消防局多年前購買1輛價值逾新台幣250萬元、排氣量3456cc的多功能休旅車為救災指揮車，並拆除救災指揮車規範車體應具備的固定式閃光燈、警鳴器及消防標識等，挪用作前縣長徐耀昌的公務座車，引發爭議。
陳光軒表示，近期發現該輛車疑以借屍還魂手法「復活」，外觀從紅色改為黑色，又成為首長代步車，搭乘者變成現任副縣長邱俐俐，質疑縣府明知故犯、故態復萌。
苗栗縣消防局長匡夢麟解釋，該車輛108年購入，因救災指揮用途免徵貨物稅部分已經補繳完畢，另外，車輛行駛已逾20萬公里，考量車況老舊，去年已變更為一般公務車，由行政處納入統一調度使用。
陳光軒提到，根據各機關公務車輛作業規範，副首長專用車排氣量標準為2000cc，該座車規格明顯不符副首長使用，縣府身為公務單位不該知法犯法。
苗栗縣長鍾東錦表示，邱俐俐到任後，縣府並未特別為其添購新座車，而前任副縣長的座車又已經相當老舊，他才建議改搭這台，既已變更為一般公務車，就符合行政處調度使用原則。
至於排氣規格部分，鍾東錦說，公務車本就會互相調度使用，這輛車的殘餘價值已經很低，縣府基於物盡其用，也不捨閒置放著不用，但既然議員有意見，他建議行政處幫副縣長另外安排公務座車，避免疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言