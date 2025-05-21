搶救沿海生態 桃園7月啟用全台首座海廢細分類場

海岸廢棄物影響生態甚巨，桃園市長張善政今在市政會議宣布，市府今年7月將在觀音區桃園環科研發大樓，啟用全台首座海廢細分類場，此舉不僅解決海廢處理難題，更將推動循環經濟發展，為台灣永續環保政策樹立新標竿。

據桃市府統計，桃園執行淨灘清運的廢棄物逐年上升，2019年清運出約130噸廢棄物，去年增至約480噸。桃園市副市長蘇俊賓曾直言，儘管環境部稱全國海岸垃圾量逐年下降，但據他觀察，並不是海廢變少，而是各個管理單位、民間單位協力，才提高淨灘的能量，可見海岸廢棄物的「源頭管理」未見成效。

市府今宣布啟用全台首座海廢細分類場。海管處表示，該分類場將整合海洋廢棄物的貯存、分類、前處理及媒合後端再利用作業，目前空間設置已進入最後階段，待驗收與場區布置完成後即可啟用。分類場將集中處理來自桃園海岸清潔、淨灘行動以及環保艦隊所收集的可回收海廢物，包括寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍、浮球與廢棄漁網等。

海管處表示，透過集中分類與前處理，不僅能提升海廢的再利用價值，也可有效解決過去多點貯存與運輸帶來的空間壓力與碳排放問題。

張善政表示，每年淨灘活動都會從海岸清出大量垃圾，小至寶特瓶，大至漁網，令人懷疑是否民眾缺乏公德心，但實際上這些海廢多半來自航行經過台灣近海的輪船丟棄的垃圾，或漁船不慎甚至故意丟棄的廢棄漁網，經海流沖刷後被帶到岸上，並非民眾所為。

張善政表示，為解決這一環境問題，桃園市將啟用海廢細分類場，不僅可處理垃圾，更能推動循環經濟，未來這座分類場也將發揮教育推廣功能，讓學生們更了解海洋保護和資源循環的重要性。