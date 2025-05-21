議員促加速竹縣殯葬自治條例 關注竹北就近治喪計畫
新竹縣政府終止「新竹縣生命紀念園區計畫」轉型為「就近治喪」規畫，有6個鄉鎮公所提出新設置或現有殯葬設施優化共7個方案，議員蔡志環、鄭朝鐘今天在議會都質詢此議題，蔡志環關心竹北市尚未提出就近治喪方案，鄭朝鐘提出民眾抱怨竹東與關西等各鄉鎮價格不一，以及關心竹縣殯葬自治條例何時推動？
鄭朝鐘指出，民眾抱怨縣內公立殯葬設施收費不一，光竹東鎮和關西鎮就有價格差異，呼籲縣府應該盡快提出殯葬自治條例，讓地方依法可做。
民政處長陳建淳說，新竹縣殯葬自治條例修正還未送行政處，有請法制科協助彙整，包含罰則、中央規定與各鄉鎮未來所要成立的專責單位等意見，預計下半年通過。
陳建淳說，各公所考量到取得與營運成本不同，採取不同收費標準，縣府尊重這是地方自治的範圍。去年起，新竹縣府針對殯葬管理收費，要求公所送至縣府備查，縣府會參酌各縣市收費標準的上限，要求收費要趨近於合理。
此外，以往私人殯葬設施未公開透明，民眾常遇到坐地起價問題。新竹縣府去年底起，要求私人業者要標價、提送價目表，甚至方案外包都要名列，送縣府備查，縣府也會參酌全國私人殯葬設施收費，雖這是市場機制，但若超過上限太多，將被列為不友善設施，未來自治條例通過後，可作為評鑑參考等，從中約束其收費與服務品質。
對於竹北市尚未提出就近治喪方案，蔡志環說，第八公墓現今環境雜亂，若能整理作為殯葬設施園區，其實是優化公墓環境，並非嫌惡設施，對地方來說是好事，呼籲縣府與竹北市長多溝通、建立期程來推動。
陳建淳回應，縣府盤點竹北市合適的場域，分別是7千坪的第9公墓，目前已辦理部分遷葬、禁葬，朝廢止事業計畫，縣府正要回此筆土地，若要做殯葬設施相對單純。另一處是1萬多坪的第6公墓，原先要蓋納骨塔，後因水土保持因素暫停，目前該案正受監察院調查中，該地是國有財產署撥給竹北市公所使用，有聽聞要還給國有署，會再與公所討論處理。
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