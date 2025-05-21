快訊

沒有最高只有更高 外食費為何連飆3年漲不停？

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

聽新聞
0:00 / 0:00

議員促加速竹縣殯葬自治條例 關注竹北就近治喪計畫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣議員蔡志環今天質詢，關心竹北市尚未提出就近治喪方案，詢問縣府是否有協助盤點等。記者郭政芬／翻攝
縣議員蔡志環今天質詢，關心竹北市尚未提出就近治喪方案，詢問縣府是否有協助盤點等。記者郭政芬／翻攝

新竹縣政府終止「新竹縣生命紀念園區計畫」轉型為「就近治喪」規畫，有6個鄉鎮公所提出新設置或現有殯葬設施優化共7個方案，議員蔡志環、鄭朝鐘今天在議會都質詢此議題，蔡志環關心竹北市尚未提出就近治喪方案，鄭朝鐘提出民眾抱怨竹東與關西等各鄉鎮價格不一，以及關心竹縣殯葬自治條例何時推動？

鄭朝鐘指出，民眾抱怨縣內公立殯葬設施收費不一，光竹東鎮和關西鎮就有價格差異，呼籲縣府應該盡快提出殯葬自治條例，讓地方依法可做。

民政處長陳建淳說，新竹縣殯葬自治條例修正還未送行政處，有請法制科協助彙整，包含罰則、中央規定與各鄉鎮未來所要成立的專責單位等意見，預計下半年通過。

陳建淳說，各公所考量到取得與營運成本不同，採取不同收費標準，縣府尊重這是地方自治的範圍。去年起，新竹縣府針對殯葬管理收費，要求公所送至縣府備查，縣府會參酌各縣市收費標準的上限，要求收費要趨近於合理。

此外，以往私人殯葬設施未公開透明，民眾常遇到坐地起價問題。新竹縣府去年底起，要求私人業者要標價、提送價目表，甚至方案外包都要名列，送縣府備查，縣府也會參酌全國私人殯葬設施收費，雖這是市場機制，但若超過上限太多，將被列為不友善設施，未來自治條例通過後，可作為評鑑參考等，從中約束其收費與服務品質。

對於竹北市尚未提出就近治喪方案，蔡志環說，第八公墓現今環境雜亂，若能整理作為殯葬設施園區，其實是優化公墓環境，並非嫌惡設施，對地方來說是好事，呼籲縣府與竹北市長多溝通、建立期程來推動。

陳建淳回應，縣府盤點竹北市合適的場域，分別是7千坪的第9公墓，目前已辦理部分遷葬、禁葬，朝廢止事業計畫，縣府正要回此筆土地，若要做殯葬設施相對單純。另一處是1萬多坪的第6公墓，原先要蓋納骨塔，後因水土保持因素暫停，目前該案正受監察院調查中，該地是國有財產署撥給竹北市公所使用，有聽聞要還給國有署，會再與公所討論處理。

議員鄭朝鐘指出，民眾抱怨縣內公立殯葬設施收費不一，光竹東鎮和關西鎮就有價格差異，呼籲縣府應該盡快提出殯葬自治條例，讓地方依法可做。記者郭政芬／翻攝
議員鄭朝鐘指出，民眾抱怨縣內公立殯葬設施收費不一，光竹東鎮和關西鎮就有價格差異，呼籲縣府應該盡快提出殯葬自治條例，讓地方依法可做。記者郭政芬／翻攝

竹北 殯葬設施 新竹

延伸閱讀

又傳保母虐童？罰站、毆打致癱軟 竹縣夫妻一審遭判刑

獨／粉紅超跑要來竹北遶境 白沙屯媽祖10月至竹北天后宮

竹縣3鄉鎮市與竹市部分區域 26日停水數小時

50克倉鼠火化收5千 議員批北市寵物殯葬亂象多

相關新聞

議員促加速竹縣殯葬自治條例 關注竹北就近治喪計畫

新竹縣政府終止「新竹縣生命紀念園區計畫」轉型為「就近治喪」規畫，有6個鄉鎮公所提出新設置或現有殯葬設施優化共7個方案，議...

露營場申設太難？桃園露營場僅4%合法 45家逍遙法外

台灣露營風氣盛行，露營場業者申請合格率低，桃園市觀光旅遊局全力推動輔導露營場合法化，迄今3年，市府完成5家露營場合法化，...

AI科技浪潮不缺席 苗栗三灣DOC排課讓社區學員初體驗

苗栗縣政府教育處與明基基金會合作輔導縣內的數位機會中心推廣數位學習，提供社區民眾免費的數位服務與學習資源。其中三灣數位機...

苗栗超大社區「四季山莊」爛路多 縣府協調建商改善

苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連，縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協...

高價收購回收物穩定收入 新竹市資收關懷計畫列冊346人

新竹市政府持續推動「資收關懷計畫」。端午節前夕，代理市長邱臣遠前往海濱里資收行動站，致贈環境部提供的農產米及市府加碼的紅...

竹北高鐵公園變「星際天體」 第5座星際系列遊戲場啟動

新竹縣竹北市公所持續優化在地親子空間，第5座星際系列遊戲場「星際天體」，位於六家五路的兒五高鐵公園內，投入近330萬元建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。