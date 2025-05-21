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露營場申設太難？桃園露營場僅4%合法 45家逍遙法外

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市迄今5家露營場合法化，目前67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家非法經營。圖／市府觀旅局提供
桃園市迄今5家露營場合法化，目前67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家非法經營。圖／市府觀旅局提供

台灣露營風氣盛行，露營場業者申請合格率低，桃園市觀光旅遊局全力推動輔導露營場合法化，迄今3年，市府完成5家露營場合法化，目前有67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家露營場未申請仍違法經營，土地、水保管理法規牽涉單位複雜，市府開罰少，讓非法露營場業者形同「逍遙法外」。

2022年7月中央有條件放寬非都土地容許使用農牧及林業用地1公頃以內可申設露營場，交通部修訂露營場管理要點的申設條件後，掀起全台露營場合法化申設，至今仍合法率低，桃園市目前露營場營運估計125家，只有5家合格申設，合格率4%。

露營場業者今天表示，露營場業者不是不願申請合法化，受限中央法規嚴格、水源地水土保持、汙水處理建管限制，申請合格率低，即便通過第一階 土地合法，後續還有水保、廢汙水處理環保審查及建管設施，申辦費用200萬跑捉掉，任何法令出問題「投資如同打水漂」，影響業者合法化意願。

復興區長蘇佐璽表示，復興區地處水源保護區，很多部落族人想在自己的土地經營事業，受到很多法令限制，想經營露營區或低度開發，中央露營場輔導要點嚴格，加上原住民族人財力狀況不好，又要花錢做露營場汙水處理和建物設施，想合法經營不易，希望政府補助和挹注資源。

觀旅局代理局長王麗娟表示，該局全力輔導露營場業者合法化，迄今完成第2階段合法設置露營場5 家，並輔導67家業者通過第1階段土地使用許可，合法露營場家數全台第4，市府露營場輔導團隊新增輔導簡易水土保持申報書撰寫服務，協助業者加速完成水土保持要求，新增地政士加入團隊，提供業者申設土地問題諮詢，幫助業者合法申設意願。

觀旅局為全力推動輔導露營場合法化，之前辦過4場露營場申設法規說明會，該局預定本月下旬將在復興、龍潭區繼續辦理2場露營場申設法規說明會，歡迎業者參加，市府為強化復興山區露營場諮詢服務，該局每周三駐點諮詢，每月前3周在羅浮遊客中心，最後一周在拉拉山遊客中心提供服務。

桃園市迄今5家露營場合法化，目前67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家非法經營。圖／市府觀旅局提供
桃園市迄今5家露營場合法化，目前67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家非法經營。圖／市府觀旅局提供
桃園市迄今5家露營場合法化，目前67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家非法經營。圖／市府觀旅局提供
桃園市迄今5家露營場合法化，目前67家露營場申請輔導合法化過程中，卻有45家非法經營。圖／市府觀旅局提供

露營區 桃園 團隊

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