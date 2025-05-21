竹北高鐵公園星際天體爬網 讓兒童玩出協調力肌耐力

新竹縣竹北市公所今天表示，竹北市兒五高鐵公園內的星際系列遊戲場「星際天體」日前啟用，設施主體為銀灰色球形爬網，一旁還有沙坑與洗腳區，讓兒童攀爬登高探索。

竹北市長鄭朝方發布新聞稿表示，星際天體是一處讓孩子學習勇敢、運用身體、鍛鍊協調的場域，外觀就像一顆漂浮在宇宙中的小行星，內部則為爬網的立體構造設計，有助訓練孩子肢體協調力、空間感與肌耐力。

鄭朝方說，一旁「星河沙灘」也是孩子們幸福樂園，並設置洗腳區，方便遊戲後清潔；此外，現場體健設施已重新整修，讓陪伴孩子的家長、祖父母也能在一旁活動筋骨。

鄭朝方表示，星際天體是竹北市第5座星際系列遊戲場，投入近新台幣330萬元建置，雖然公園腹地有限，市公所團隊仍用心規劃，讓孩子能攀爬登高，在社區內展開宇宙旅程。