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AI科技浪潮不缺席 苗栗三灣DOC排課讓社區學員初體驗
苗栗縣政府教育處與明基基金會合作輔導縣內的數位機會中心推廣數位學習，提供社區民眾免費的數位服務與學習資源。其中三灣數位機會中心最近並安排「數位藝術與生活創作」課程，帶領學員探索AI工具在圖像、影像與音樂創作上的多元應用。
教育處表示，三灣數位機會中心（簡稱三灣DOC）是由三灣鄉農會提出申請的數位據點，自2007年設置至今，成立以來積極結合地方特色，開設許多結合在地文化的數位課程，邀民眾一起來學習。
這項課程邀請講師戴綺瑩授課，她以親切溫柔的教學風格，引導DOC學員實作體驗各種AI工具，從AI繪圖到歌曲製作，透過趣味互動的學習方式，讓科技不再遙遠，轉化為日常創意的靈感來源。戴綺瑩不僅耐心講解每個步驟，也提供貼心回饋，讓學員在動手操作中獲得成就感，更深入了解AI如何應用於藝術與創作之中。
教育處表示，AI課程內容豐富多元，從文字生成圖像、角色換臉、動畫製作，到歌詞創作與音樂生成，學員可在視覺和聽覺的創作過程中盡情發揮，無論初學者或對數位藝術有興趣的學員，都能在課程中自在地發揮創造力，輕鬆體驗創作樂趣。透過課程，大家不僅實際體驗AI在數位藝術中的無限可能，也將自己的生活想像轉化為具體作品，創意火花綻放。
縣長鍾東錦表示，數位機會中心為在地數位學習服務基地，結合生活應用及新興科技體驗等服務，為社區民眾開啟嶄新的學習旅程，歡迎民眾善加利用，也期待苗栗縣的社區民眾能透過數位機會中心創造偏鄉數位應用亮點，培植地方能量，打造科技樂活圈，讓生活更美好。
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