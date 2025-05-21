快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗超大社區「四季山莊」爛路多 縣府協調建商改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連，縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業，最近完成從花園北路至花園東路麗寶之丘接待中心路段的改善工程。

縣府表示，現階段由頭份市公所負責的興華橋至鐘樓前的38公尺道路刨鋪範圍，市公所預計5月27日前改善完成。

頭份市四季山莊的社區道路坑洞多，居民長期以來怨聲連連，由於聯外道路屬社區私有地，公部門難著力改善，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍4月初前往現勘，決定在合法範圍內提供協助，3個月內改善道路不平整及人孔蓋的問題。

縣府工商發展處表示，四季山莊內的花園北路至花園東路是通往頭份後花園的替代道路，不僅供社區居民使用，外來旅客也可行經此地通往楓林吊橋、怡明茶園、後花園步道、日新茶園等休憩景點，但這處路段鋪面年久破損，甚至開發單位施工重車輾壓，路面破損與凹陷情形已造成用路人不便與道路危安疑慮，地方鄉親盼早日改善。

工商處出，縣府從2023年就開始與開發單位協調，今年社區聯外道路改善工程計畫定案後，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業，5月15日完成從花園北路（鐘樓前38公尺）至花園東路麗寶之丘接待中心，後續通往後花園路段因麗寶集團還有開發案在這區興建中，工程如順利將於2030年內完工，等全區開發完成再對基地內的道路恢復平整。

另外，過往花園北路至花園東路因標誌標線不完善，常出現車輛違規、下坡車輛速度過快搶道、行人穿越馬路因無人行道成為行人安全隱憂，針對這次道路刨鋪改善，也包含標誌標線重新畫設，並優化提升路口安全；雲天大地社區停車場出入口前，花園二街、三街接花園北路路口、花園東路連接花園北路路口與花園東路100巷路口都畫設網狀線，針對行人無斑馬紋穿越道標線等問題進行改善。

縣府指出，四季山莊現由寶佳與麗寶共同開發，當地已有9個社區完工，近千戶入住，還有13個社區陸續開發中，預估10年內將再新增約1500戶。

鍾東錦先前會勘時表示，四季山莊內持續開發住宅社區，未來整體區域將成為全縣規模最大的社區；邱鎮軍也強調全國各地都有類似的社區道路問題存在，將在立法院提出修法提案。

苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連，縣長鍾東錦4月初( 左）前往會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連，縣長鍾東錦4月初( 左）前往會勘。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連， 縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業。圖／苗栗縣政府提供

頭份 邱鎮軍 行人

延伸閱讀

自費蓋苗栗實中？憂竹苗會考改制影響 鍾東錦批國科會：欠苗栗1個公道

賴清德總統就職1周年 鍾東錦苗栗立場念茲在茲2件事

放下仇恨！苗栗3罷免泛綠議員領銜人宣布：停止二階連署

影／大矽谷「起風」！水利署重啟天花湖水庫 頭屋鄉支持

相關新聞

AI科技浪潮不缺席 苗栗三灣DOC排課讓社區學員初體驗

苗栗縣政府教育處與明基基金會合作輔導縣內的數位機會中心推廣數位學習，提供社區民眾免費的數位服務與學習資源。其中三灣數位機...

苗栗超大社區「四季山莊」爛路多 縣府協調建商改善

苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連，縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協...

高價收購回收物穩定收入 新竹市資收關懷計畫列冊346人

新竹市政府持續推動「資收關懷計畫」。端午節前夕，代理市長邱臣遠前往海濱里資收行動站，致贈環境部提供的農產米及市府加碼的紅...

竹北高鐵公園變「星際天體」 第5座星際系列遊戲場啟動

新竹縣竹北市公所持續優化在地親子空間，第5座星際系列遊戲場「星際天體」，位於六家五路的兒五高鐵公園內，投入近330萬元建...

苗栗銅鑼24日徵才逾700個職缺 完成面試者「好禮三選一」

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月24日上午9點至下午1點，在苗栗縣銅鑼鄉銅鑼灣會館辦理現場徵才活動，京元電子、太平洋醫材...

粉紅超跑 10月首次到新竹縣竹北遶境

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖進香已落幕，竹北天后宮主委林啟賢表示，白沙屯媽祖鑾轎10月10至11日將首度到新竹縣竹北市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。