苗栗超大社區「四季山莊」爛路多 縣府協調建商改善

苗栗縣頭份市興隆山莊（舊稱四季山莊）的社區道路坑洞多、人孔蓋不平整，居民怨聲連連，縣府為保障鄉親道路安全，與開發單位協調後，目前聯外道路改善工程已定案，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業，最近完成從花園北路至花園東路麗寶之丘接待中心路段的改善工程。

縣府表示，現階段由頭份市公所負責的興華橋至鐘樓前的38公尺道路刨鋪範圍，市公所預計5月27日前改善完成。

頭份市四季山莊的社區道路坑洞多，居民長期以來怨聲連連，由於聯外道路屬社區私有地，公部門難著力改善，縣長鍾東錦、立委邱鎮軍4月初前往現勘，決定在合法範圍內提供協助，3個月內改善道路不平整及人孔蓋的問題。

縣府工商發展處表示，四季山莊內的花園北路至花園東路是通往頭份後花園的替代道路，不僅供社區居民使用，外來旅客也可行經此地通往楓林吊橋、怡明茶園、後花園步道、日新茶園等休憩景點，但這處路段鋪面年久破損，甚至開發單位施工重車輾壓，路面破損與凹陷情形已造成用路人不便與道路危安疑慮，地方鄉親盼早日改善。

工商處出，縣府從2023年就開始與開發單位協調，今年社區聯外道路改善工程計畫定案後，寶佳機構與麗寶集團也啟動道路鋪面改善作業，5月15日完成從花園北路（鐘樓前38公尺）至花園東路麗寶之丘接待中心，後續通往後花園路段因麗寶集團還有開發案在這區興建中，工程如順利將於2030年內完工，等全區開發完成再對基地內的道路恢復平整。

另外，過往花園北路至花園東路因標誌標線不完善，常出現車輛違規、下坡車輛速度過快搶道、行人穿越馬路因無人行道成為行人安全隱憂，針對這次道路刨鋪改善，也包含標誌標線重新畫設，並優化提升路口安全；雲天大地社區停車場出入口前，花園二街、三街接花園北路路口、花園東路連接花園北路路口與花園東路100巷路口都畫設網狀線，針對行人無斑馬紋穿越道標線等問題進行改善。

縣府指出，四季山莊現由寶佳與麗寶共同開發，當地已有9個社區完工，近千戶入住，還有13個社區陸續開發中，預估10年內將再新增約1500戶。