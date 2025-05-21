高價收購回收物穩定收入 新竹市資收關懷計畫列冊346人

新竹市政府持續推動「資收關懷計畫」。端午節前夕，代理市長邱臣遠前往海濱里資收行動站，致贈環境部提供的農產米及市府加碼的紅米樂禮盒，向資收夥伴表達感謝與祝福，也藉由實地走訪，了解他們的生活處境與工作需求。

邱臣遠指出，「資收關懷計畫」透過保價收購、到府收運、微型保險、環境清潔與年節慰問等多元措施，串連環保政策與社會福利網絡，不僅提升城市整體回收效率，更具體照顧在基層努力生活的無名英雄。

邱臣遠說，市府以高於市場的價格收購資收物，每人每月補助上限5000元，並針對回收商不願收購的玻璃容器、照明設備等保價收購，補足市場缺口，也協助資收個體戶穩定收入。目前列冊對象共346人，去年透過到府收運服務的資收量達845公噸，成果顯著。

新竹市環保局表示，為進一步照顧居住偏遠地區或行動不便的個體戶，環保局也推動「資收行動車」深入社區，提供定點秤重與即時收購服務。行動車每周二巡迴行駛13個定點，每站服務約30分鐘，減少因交通不便影響資收工作的困擾。透過這項行動服務，讓更多原本難以穩定投入回收工作的市民，得以重拾生活節奏與經濟自主。

環保局分享，家住海濱里的彭先生因健康因素長期休養，2019年在里長與母親鼓勵下加入資收行列，參與行動車服務後不僅改善生活品質，也重建自信與目標。