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竹北高鐵公園變「星際天體」 第5座星際系列遊戲場啟動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方指出，星際天體是一處讓孩子學習勇敢、運用身體、鍛鍊協調的場域，更是激發創意與想像的基地。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方指出，星際天體是一處讓孩子學習勇敢、運用身體、鍛鍊協調的場域，更是激發創意與想像的基地。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所持續優化在地親子空間，第5座星際系列遊戲場「星際天體」，位於六家五路的兒五高鐵公園內，投入近330萬元建置。設施主體為一座銀灰色球形爬網，搭配沙坑與沖洗區，結合攀爬登高運動，讓孩子們來此展開探索之旅。

北市繼節氣公園「粉紅星河之夢」、新工公園「星際航站樂園」、蔬果公園「土航環線」、生肖公園「黑曜星際戰艦降落」後，以星際為主題的第5座特色公園「星際天體」也跟著啟動。

竹北市長鄭朝方指出，星際天體是一處讓孩子學習勇敢、運用身體、鍛鍊協調的場域，更是激發創意與想像的基地。外觀就像一顆漂浮在宇宙中的小行星，內部則為爬網的立體構造設計。繩索之間攀爬、平衡與翻越，在無形中提升身體控制與自信心，更有助訓練6至12歲孩子的肢體協調力、空間感與肌耐力。

鄭朝方也提到，一旁的「星河沙灘」則是6歲以下孩子的幸福樂園。每到放學後或是假日時，孩子們常常迫不及待拎著水桶、鏟子與沙模，脫下鞋子一腳踩進細沙裡，開始一場屬於自己的沙堡建築計畫。

竹北市公所也貼心設置洗腳區，方便遊戲後的清潔。此外，也保留原有的體健設施並重新整修，讓陪伴孩子的家長、祖父母也能在一旁活動筋骨，形成多代共享、鄰里交流的公共場域。

竹北市公所表示，「星際天體」在有限場域下用心規畫，登高使其變成孩子眼中最寬廣的世界。屬於社區的宇宙旅程，伴隨孩子的嬉笑聲、微沙灘的腳印、家長的陪伴、長輩的健身律動等，交織成社區最美的風景，更構築了一幅「我在竹北天氣晴」的珍貴畫面。

公園一旁的「星河沙灘」則是6歲以下孩子的幸福樂園。每到放學後或是假日時，孩子們常常迫不及待拎著水桶、鏟子與沙模，脫下鞋子一腳踩進細沙裡，開始一場屬於自己的沙堡建築計畫。圖／竹北市公所提供
公園一旁的「星河沙灘」則是6歲以下孩子的幸福樂園。每到放學後或是假日時，孩子們常常迫不及待拎著水桶、鏟子與沙模，脫下鞋子一腳踩進細沙裡，開始一場屬於自己的沙堡建築計畫。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 竹北 北市

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