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苗栗銅鑼24日徵才逾700個職缺 完成面試者「好禮三選一」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉銅鑼灣會館5月24日上午9點至下午1點，辦理現場徵才活動。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
苗栗縣銅鑼鄉銅鑼灣會館5月24日上午9點至下午1點，辦理現場徵才活動。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月24日上午9點至下午1點，在苗栗縣銅鑼鄉銅鑼灣會館辦理現場徵才活動，京元電子、太平洋醫材、力積電及全聯銅鑼店等23家廠商，提供超過700個職缺，完成面試者還可參加「好禮三選一」活動，找工作還能拿好康。

24日當天專人提供專案諮詢服務，協助求職者即時了解各項資源與方案，23家徵才廠商涵蓋科技、服務、長照等多元產業，其中，銅鑼中興工業區磁蕊製造商宏業電化，徵求製造、品管工程師，固定日班、周休二日，依學經歷月薪最高可達65K；東和鋼鐵儀電技術人員高中職以上電機相關科系可應徵，起薪41K以上；銅科半導體研磨液製造商臺灣福吉米，享有彈性假及比照日本總公司提供額外暑休5天。

另因應暑期將近，國內休閒旅遊業務擴增，西湖渡假村、大湖雲莊及泰安觀止，釋出中、西餐烹飪廚師、房務員、餐飲服務員等多項職缺；金田居家、永樂活居家則提供日班長照服務職缺，排班彈性，適合需兼顧家庭的民眾。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如表示，為協助青年順利就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，讓青年穩健踏出職涯第一步，其中「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高4.5萬元的尋職與就業獎勵，「青年跨域就業促進補助」與「租屋補助」最高合計可領9.2萬元，減輕青年就業與異地生活壓力，

進一步內容可上台灣就業通網站勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。

青年 職缺 勞動部

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