苗栗銅鑼24日徵才逾700個職缺 完成面試者「好禮三選一」

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月24日上午9點至下午1點，在苗栗縣銅鑼鄉銅鑼灣會館辦理現場徵才活動，京元電子、太平洋醫材、力積電及全聯銅鑼店等23家廠商，提供超過700個職缺，完成面試者還可參加「好禮三選一」活動，找工作還能拿好康。

24日當天專人提供專案諮詢服務，協助求職者即時了解各項資源與方案，23家徵才廠商涵蓋科技、服務、長照等多元產業，其中，銅鑼中興工業區磁蕊製造商宏業電化，徵求製造、品管工程師，固定日班、周休二日，依學經歷月薪最高可達65K；東和鋼鐵儀電技術人員高中職以上電機相關科系可應徵，起薪41K以上；銅科半導體研磨液製造商臺灣福吉米，享有彈性假及比照日本總公司提供額外暑休5天。

另因應暑期將近，國內休閒旅遊業務擴增，西湖渡假村、大湖雲莊及泰安觀止，釋出中、西餐烹飪廚師、房務員、餐飲服務員等多項職缺；金田居家、永樂活居家則提供日班長照服務職缺，排班彈性，適合需兼顧家庭的民眾。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如表示，為協助青年順利就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，讓青年穩健踏出職涯第一步，其中「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高4.5萬元的尋職與就業獎勵，「青年跨域就業促進補助」與「租屋補助」最高合計可領9.2萬元，減輕青年就業與異地生活壓力，

進一步內容可上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。