粉紅超跑 10月首次到新竹縣竹北遶境

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖進香已落幕，竹北天后宮主委林啟賢表示，白沙屯媽祖鑾轎10月10至11日將首度到新竹縣竹北市區遶境，預計吸引上萬名信徒參與。

白沙屯媽祖進香全程徒步，路線不固定，今年除香燈腳報名上看33萬人，還首度進入南投縣境。林啟賢表示，10月白沙屯媽祖將首度到新竹縣，並在竹北市區遶境，範圍涵蓋東區、西區，遶境路線依媽祖鑾轎旨意，可能穿越各巷弄。

竹北天后宮表示，白沙屯媽祖到竹北，不必報名香燈腳，也不收取費用，信徒可自由參加。竹北當地臉書社團分享訊息，不少網友敲碗期待，紛紛留言「進哦！」「到時候一定爆多人的」。