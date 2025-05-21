聽新聞
0:00 / 0:00
苗縣修復苑裡市場歷史建築 動土
苗栗縣苑裡市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到昨天才在各界見證下動土，預計明年5月重現風華；彰化縣北斗鎮遠東戲院同為歷史建築，昨也傳好消息，未來有望成為地方新地標。
苑裡鎮公所表示，苑裡市場早在日治時期就存在，見證了苑裡百年商業興盛與庶民生活，即使意外遭火吻，僅存的牆體與結構仍保有完整「据賣場」空間，因此獲苗栗縣文化資產審議認定歷史建築。
公所為了重現當年風華與滿足現代民生機能，計畫斥資9780萬元修復市場，經費9成來自文化部、客委會等中央補助，公所自籌僅1成，但此案去年在鎮代會審預算頻卡關，代表會甚至決議擱置，直到今年4月定期會才通過。
苑裡鎮民代表會主席洪晃琦表示，為了攤商早日重拾生計，代表會是有條件通過預算審查，公所仍應提供工程概算表、圖書與合約書給代表會，否則將移送檢調。
彰縣古蹟北斗遠東戲院爭取改造
彰化縣北斗鎮的遠東戲院曾是當地望族花園「梅亭」，1895年10月北白川宮能久親王曾暫居此處，昭和13年改建公園和立碑紀念，附近居民稱為御遺跡地，後來國民政府遷台，1956年才改建成戲院，2016年被列為縣定古蹟，但由於戲院股份由公所與民間分持，修復再利用之路也是困難重重，直到去年鎮公所以1200多萬元買回民股才有轉機。
鎮公所表示，目前規畫將戲院放映廳改造成可容納400人的展演場，其他空間陳列史料，估計至少要7、8千萬元，已向中央爭取，盼明年就能動工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言