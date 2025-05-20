520最愛結婚日 桃園市今有285對新人登記結婚

520向來是熱門結婚登記日，桃園市民政局表示，今年5月20日雖然非農民曆宜嫁娶日子，但幸福又討喜的諧音，以及各戶所推出「520愛在戶政結婚登記送好禮」活動，吸引285對新人登記結婚，其中，最多新人登記的前3區為桃園區72對、中壢區46對、八德區27對。

根據民政局近5年520結婚登記對數統計，2021年490對（含同性8對）、2022年829對（含同性19對）、2023年203對（含同性6對）、2024年409對（含同性8對），今年285對（含同性15對），除了2023年當天是假日，戶所僅開放民眾在前3天辦理結婚登記並指定5月20日生效，影響新人登記結婚意願，幾乎年年穩站桃園市民最愛結婚日。

民政局長劉思遠表示，2024年桃園市粗結婚率5.67‰，高於全國平均5.26‰，僅次於台中市5.79‰，為全國第2，近10年結婚率就有6次全國第1及3次全國第2紀錄，逆勢打破年輕人不婚的趨勢；市長張善政上任後，也致力打造婦幼友善城市，推動好孕專車、凍卵營養補助、增加生育津貼等，希望讓年輕人敢婚、願生、樂養。