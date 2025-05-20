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手指也能划龍舟！桃園端午祭出水陸線上三棲龍舟賽
端午節將至，今年桃園市民政局特別與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」。市長張善政今天宣布，除有百年傳承的龍潭龍舟賽，還在桃林鐵路首辦陸上龍舟賽，另線上推出龍舟小遊戲，水上、陸上、線上人人都有機會是龍王，希望讓民眾一起體驗划龍舟樂趣。
龍潭龍舟賽將於5月30日至6月1日在龍潭觀光大池登場，今年有高達148隊參賽，競逐市長盃榮耀，賽事分為公開男子組、公開女子組、機關組、區別組、里別組、國中學生組、里長聯誼會組等7大組別，其中，最年輕的國中學生組有13間學校組隊參賽。
首次登場的蘆竹鐵道龍舟賽，5月31日在航空城重劃區內的桃林鐵路舉行，參賽隊伍需在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度，包括里辦公室隊、社會組隊及趣味組共有57隊、342人報名參賽，桃林鐵路過去負責載運燃煤，2012年停駛後由市府闢建為綠色步道與自行車道，透過鐵道龍舟賽將地方歷史轉化為趣味競技新亮點。
張善政表示，為讓更多市民參與龍舟競賽，市府也加碼推出網路小遊戲線上龍舟賽，只要至「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁就能動動手指划龍舟，拚進15秒就能參加抽獎，有機會獲得洗地機、空氣清淨機及超商禮券等好禮，活動期間從5月21日至6月1日。
此外，桃園水陸龍舟爭霸賽期間，龍潭歸鄉文化節規畫仲夏市集、水上高樁獅爭霸賽、Hakka粽夏食茶音樂饗宴等活動；蘆竹鐵道龍舟嘉年華則設有摩天輪、旋轉木馬等10項親子遊樂設施與美食市集，相關活動可至龍潭、蘆竹區公所官網或桃園民政好厝邊粉絲專頁查詢。
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