快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

聽新聞
0:00 / 0:00

手指也能划龍舟！桃園端午祭出水陸線上三棲龍舟賽

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
端午節將至，今年桃園市民政局特別與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」。記者朱冠諭／攝影
端午節將至，今年桃園市民政局特別與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」。記者朱冠諭／攝影

端午節將至，今年桃園市民政局特別與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」。市長張善政今天宣布，除有百年傳承的龍潭龍舟賽，還在桃林鐵路首辦陸上龍舟賽，另線上推出龍舟小遊戲，水上、陸上、線上人人都有機會是龍王，希望讓民眾一起體驗划龍舟樂趣。

龍潭龍舟賽將於5月30日至6月1日在龍潭觀光大池登場，今年有高達148隊參賽，競逐市長盃榮耀，賽事分為公開男子組、公開女子組、機關組、區別組、里別組、國中學生組、里長聯誼會組等7大組別，其中，最年輕的國中學生組有13間學校組隊參賽。

首次登場的蘆竹鐵道龍舟賽，5月31日在航空城重劃區內的桃林鐵路舉行，參賽隊伍需在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度，包括里辦公室隊、社會組隊及趣味組共有57隊、342人報名參賽，桃林鐵路過去負責載運燃煤，2012年停駛後由市府闢建為綠色步道與自行車道，透過鐵道龍舟賽將地方歷史轉化為趣味競技新亮點。

張善政表示，為讓更多市民參與龍舟競賽，市府也加碼推出網路小遊戲線上龍舟賽，只要至「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁就能動動手指划龍舟，拚進15秒就能參加抽獎，有機會獲得洗地機、空氣清淨機及超商禮券等好禮，活動期間從5月21日至6月1日。

此外，桃園水陸龍舟爭霸賽期間，龍潭歸鄉文化節規畫仲夏市集、水上高樁獅爭霸賽、Hakka粽夏食茶音樂饗宴等活動；蘆竹鐵道龍舟嘉年華則設有摩天輪、旋轉木馬等10項親子遊樂設施與美食市集，相關活動可至龍潭、蘆竹區公所官網或桃園民政好厝邊粉絲專頁查詢。

桃園首辦「蘆竹鐵道龍舟賽」，參賽隊伍需在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度。圖／桃園市民政局提供
桃園首辦「蘆竹鐵道龍舟賽」，參賽隊伍需在特製龍舟上奮力踩踏、比拚速度。圖／桃園市民政局提供

龍舟賽 鐵道 桃園

延伸閱讀

北港武德宮發送平安粽 台塑企業送端午關懷禮金

除了重陽敬老金...這縣市竟連端午敬老禮金都有 且長者每人5千元

未能爭取輝達落腳桃園 市長張善政：聽黃仁勳講一句話已有底

郵差變天使 台中、社口郵局與華山基金會端午送愛到宅關懷

相關新聞

520成結婚熱門日 竹市74對新人完成登記

今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記，為營造溫馨浪漫的...

520最愛結婚日 桃園市今有285對新人登記結婚

520向來是熱門結婚登記日，桃園市民政局表示，今年5月20日雖然非農民曆宜嫁娶日子，但幸福又討喜的諧音，以及各戶所推出「...

手指也能划龍舟！桃園端午祭出水陸線上三棲龍舟賽

端午節將至，今年桃園市民政局特別與龍潭、蘆竹區公所舉辦「桃園水陸龍舟爭霸賽」。市長張善政今天宣布，除有百年傳承的龍潭龍舟...

獨／粉紅超跑要來竹北遶境 白沙屯媽祖10月至竹北天后宮

「粉紅超跑」白沙屯媽祖往北港徒步進香的年度盛會已於5月11日圓滿落幕，萬人徒步、神轎隨行的畫面依然令人感動不已。白沙屯拱...

桃園青埔6線道路口僅12秒通行讓民眾狂奔 交通局解釋了

桃園市中壢區高鐵站前路及青埔路一段路口，近日有民眾於網路社群發出一段影片，只見影片中民眾6線道馬路時，看到只有12秒時間...

竹市智慧停車柱破1300席 停車費當日線上繳清享9折優惠

新竹市全國首創於裝卸貨車格設置智慧停車柱結合科技執法，並與學校合作推動智慧停車柱結合家長接送區，解決裝卸貨車格及家長接送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。