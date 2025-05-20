夏季血庫面臨血荒...客家庄熱情湧現 竹縣小英之友會募得近百袋熱血

夏季全台血庫面臨嚴重血荒，為了補充血庫存量包括醫療能量穩定不中斷，新竹縣小英之友會今天主動號召捐血公益活動，共募得近百袋鮮血，新竹縣竹東鎮長郭遠彰也到場感謝工作人員熱心公益舉辦，以及鄉親們的響應，見證客家庄的暖暖人情味。

新竹縣小英之友會今天在竹東鎮第一銀行前舉辦「熱血給力‧讓愛傳遞」捐血公益活動，從上午9點到下午4點，總共募得近百袋鮮血，現場多名議員與團體也共襄盛舉。

郭遠彰說，竹東鎮是個有愛心的城鎮，幾乎每2周就有公益團體舉辦捐血活動，鄉親們也都熱烈響應，一次又一次的善舉，見證竹東客家庄的暖暖人情味。