夏季血庫面臨血荒...客家庄熱情湧現 竹縣小英之友會募得近百袋熱血
夏季全台血庫面臨嚴重血荒，為了補充血庫存量包括醫療能量穩定不中斷，新竹縣小英之友會今天主動號召捐血公益活動，共募得近百袋鮮血，新竹縣竹東鎮長郭遠彰也到場感謝工作人員熱心公益舉辦，以及鄉親們的響應，見證客家庄的暖暖人情味。
新竹縣小英之友會今天在竹東鎮第一銀行前舉辦「熱血給力‧讓愛傳遞」捐血公益活動，從上午9點到下午4點，總共募得近百袋鮮血，現場多名議員與團體也共襄盛舉。
郭遠彰說，竹東鎮是個有愛心的城鎮，幾乎每2周就有公益團體舉辦捐血活動，鄉親們也都熱烈響應，一次又一次的善舉，見證竹東客家庄的暖暖人情味。
今天到場支持活動的包括小英之友會全國聯誼會總會長顏志發和新竹縣小英之友會總會長陳文宏、榮譽總會長呂紹達，以及新竹縣議員楊昌德、何建樺、吳傳地、蔡蕥鍹，還有民進黨全國黨代表張俊源、新竹縣黨部評議召集人賴送能，都到場感謝捐血民眾的熱情響應，此外，竹東鎮形象商圈發展協會、新竹縣客家文藝促進會等團體也共襄盛舉參與協辦。
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