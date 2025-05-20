520成結婚熱門日 竹市74對新人完成登記
今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記，為營造溫馨浪漫的成婚儀式感市府特別推出全新「專屬結婚書約」，並準備限量玫瑰花贈送新人，讓每對伴侶感受到溫暖祝福。
新竹市代理市長邱臣遠表示，市府落實市長高虹安「幸福友善」施政理念，持續推動友善婚育政策，從舉辦單身聯誼活動、聯合婚禮，到提供凍卵補助、加碼生育津貼與托育補助、到宅坐月子服務及一區一定點臨托等，全面陪伴市民走過婚育歷程的重要時刻。
邱臣遠指出，市府今年更在東區戶政便民工作站全新設置一面粉色夢幻拍照背板，結合花卉裝飾與粉色漸層泡泡元素，提供登記新人拍照打卡，留下美麗難忘的幸福回憶。為迎接今年520，市府不僅推出「專屬結婚書約」，更準備浪漫玫瑰花，讓每位新人在結婚登記時都能擁有美好的成婚體驗。
新竹市民政處表示，東區戶政便民工作站於今年3月27日正式搬遷至竹市身心障礙者就業綜合大樓，為讓埔頂聯里與新竹科學園區周邊廣大民眾，享有更便捷且舒適的洽公環境。市府也貼心考量周邊市民結婚拍照需求，在戶政便民工作站量身打造唯美拍照背板，要讓就近在戶政便民工作站結婚的新人們，也能拍好拍滿，留下珍貴回憶。
民政處說明，市府今年推出全新結婚書約，以柔和粉色為基調，融合南寮漁港藍白鐘樓意象與夢幻流線設計，呈現充滿新竹意象的愛情美學。自推出以來非常受到新人喜愛，已有許多新人選用此款書約辦理結婚登記，與摯愛共同寫下這份愛的承諾。
民政處補充，今天新竹市3區戶政事務所及東區便民工作站同步發送520限定玫瑰，現場充滿溫馨與喜悅。此外，為了讓市民朋友一同感受520幸福氛圍，新竹市家庭教育中心特別與各區戶政事務所合作，贈送今日到戶政事務所洽公民眾及今年登記結婚新人，特製幸福鑽戒文宣品，提供家庭幸福小秘訣，與市民朋友共享幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言