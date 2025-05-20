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520成結婚熱門日 竹市74對新人完成登記

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記。圖／新竹市政府提供
今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記。圖／新竹市政府提供

今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記，為營造溫馨浪漫的成婚儀式感市府特別推出全新「專屬結婚書約」，並準備限量玫瑰花贈送新人，讓每對伴侶感受到溫暖祝福。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府落實市長高虹安「幸福友善」施政理念，持續推動友善婚育政策，從舉辦單身聯誼活動、聯合婚禮，到提供凍卵補助、加碼生育津貼與托育補助、到宅坐月子服務及一區一定點臨托等，全面陪伴市民走過婚育歷程的重要時刻。

邱臣遠指出，市府今年更在東區戶政便民工作站全新設置一面粉色夢幻拍照背板，結合花卉裝飾與粉色漸層泡泡元素，提供登記新人拍照打卡，留下美麗難忘的幸福回憶。為迎接今年520，市府不僅推出「專屬結婚書約」，更準備浪漫玫瑰花，讓每位新人在結婚登記時都能擁有美好的成婚體驗。

新竹市民政處表示，東區戶政便民工作站於今年3月27日正式搬遷至竹市身心障礙者就業綜合大樓，為讓埔頂聯里與新竹科學園區周邊廣大民眾，享有更便捷且舒適的洽公環境。市府也貼心考量周邊市民結婚拍照需求，在戶政便民工作站量身打造唯美拍照背板，要讓就近在戶政便民工作站結婚的新人們，也能拍好拍滿，留下珍貴回憶。

民政處說明，市府今年推出全新結婚書約，以柔和粉色為基調，融合南寮漁港藍白鐘樓意象與夢幻流線設計，呈現充滿新竹意象的愛情美學。自推出以來非常受到新人喜愛，已有許多新人選用此款書約辦理結婚登記，與摯愛共同寫下這份愛的承諾。

民政處補充，今天新竹市3區戶政事務所及東區便民工作站同步發送520限定玫瑰，現場充滿溫馨與喜悅。此外，為了讓市民朋友一同感受520幸福氛圍，新竹市家庭教育中心特別與各區戶政事務所合作，贈送今日到戶政事務所洽公民眾及今年登記結婚新人，特製幸福鑽戒文宣品，提供家庭幸福小秘訣，與市民朋友共享幸福。

為營造溫馨浪漫的成婚儀式感市府特別推出全新「專屬結婚書約」，並準備限量玫瑰花贈送新人，讓每對伴侶感受到溫暖祝福。圖／新竹市政府提供
為營造溫馨浪漫的成婚儀式感市府特別推出全新「專屬結婚書約」，並準備限量玫瑰花贈送新人，讓每對伴侶感受到溫暖祝福。圖／新竹市政府提供
新竹市家庭教育中心特別與各區戶政事務所合作，贈送今日到戶政事務所洽公民眾及今年登記結婚新人，特製幸福鑽戒文宣品，提供家庭幸福小秘訣，與市民朋友共享幸福。圖／新竹市政府提供
新竹市家庭教育中心特別與各區戶政事務所合作，贈送今日到戶政事務所洽公民眾及今年登記結婚新人，特製幸福鑽戒文宣品，提供家庭幸福小秘訣，與市民朋友共享幸福。圖／新竹市政府提供
今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記。圖／新竹市政府提供
今天是520「我愛你」浪漫成婚日，新竹市三區戶政事務所今天共有74對新人在這別具意義的日子完成結婚登記。圖／新竹市政府提供

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