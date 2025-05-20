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獨／粉紅超跑要來竹北遶境 白沙屯媽祖10月至竹北天后宮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
白沙屯拱天宮媽祖神轎將於10月10日至11日首度至新竹縣竹北市天后宮賜福遶境，預計將吸引超過萬名信眾共襄盛舉。圖／報系資料照
白沙屯拱天宮媽祖神轎將於10月10日至11日首度至新竹縣竹北市天后宮賜福遶境，預計將吸引超過萬名信眾共襄盛舉。圖／報系資料照

「粉紅超跑」白沙屯媽祖往北港徒步進香的年度盛會已於5月11日圓滿落幕，萬人徒步、神轎隨行的畫面依然令人感動不已。白沙屯拱天宮媽祖神轎將於10月10日至11日首度至新竹縣竹北市天后宮賜福，並於竹北市區遶境，預計將吸引超過萬名信眾共襄盛舉。

白沙屯媽祖進香以其不固定路線、全程徒步的特色聞名，以往均從苗栗出發，一路南下，每年吸引大量信眾參與。竹北天后宮主委林啟賢證實，白沙屯拱天宮媽祖神轎將於10月10日至11日至竹北市天后宮賜福，並於竹北市區徒步遶境，這次活動是竹北天后宮首度邀請白沙屯拱天宮媽祖前來，意義非凡，預計吸引超過萬名信眾共襄盛舉，為竹北地區帶來前所未有的宗教盛事。

林啟賢表示，10日至11日活動期間，白沙屯媽祖神轎將在竹北市區遶境，範圍涵蓋東區與西區，遶境路線將依照媽祖旨意進行，可能穿越各巷弄，並無固定路線，歡迎沿途店家、商家、住家設立香案迎接媽祖神轎。

林啟賢也說，這次活動不設香燈腳報名，也不收取任何費用，信眾可自由參與，竹北天后宮將全力籌備此次活動，確保遶境順利進行，歡迎全體市民踴躍參與，共同感受媽祖的慈悲與庇佑。

美食部落客踢小米，也將第一手消息分享在臉書社團「竹北大小事」，消息一出，引起大批網友暴動，紛紛留言：「店家期待～進哦～把店門口玻璃撞破，生意會爆旺！」、「到時候一定爆多人的」、「太開心了，真的嗎？」、「等官方通知就可以來準備了」。

新竹縣竹北天后宮主委林啟賢證實，白沙屯拱天宮媽祖神轎將於10月10日至11日至竹北市天后宮賜福，並在竹北市區遶境。圖／報系資料照
新竹縣竹北天后宮主委林啟賢證實，白沙屯拱天宮媽祖神轎將於10月10日至11日至竹北市天后宮賜福，並在竹北市區遶境。圖／報系資料照

竹北 神轎 白沙屯媽祖

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