桃園青埔6線道路口僅12秒通行讓民眾狂奔 交通局解釋了

桃園市中壢區高鐵站前路及青埔路一段路口，近日有民眾於網路社群發出一段影片，只見影片中民眾6線道馬路時，看到只有12秒時間，讓他一路狂奔，質疑行動不便者該怎麼過。桃園市交通局回應，因深夜會調整秒數，避免用路人等太久情形，加上該號誌又有右轉專用號誌，才會使時間縮短，目前已調整超過29秒，供行人通行。

中壢青埔地區市政規畫新，大部分道路，路幅都相當寬。有民眾表示，通行時間只有僅僅12秒，倒數5秒，才過到馬路的一半，連他一個年輕人都需要狂奔才能在時限內過馬路，那老人家或是行動不便的人該怎麼辦？

交通局回應，該路口是在夜間11點至上午6點前開啟100秒短周期運作，且該路口路型較特別，因有開啟紅燈右轉的原因，為避免人車交織，所以才會使青埔路一段右轉高鐵站前路方向行穿線，行人秒數較少。