竹縣3鄉鎮市與竹市部分區域 5/26停水數小時

台灣自來水公司今天說，竹北市、芎林鄉部分區域從5月26日上午9時起停水15小時，另在新竹市、竹東鎮部分地區因水壓降低從晚上6時起停水6小時，共影響9978戶。

台灣自來水公司今天透過資料指出，第三區管理處辦理「竹北-新竹雙向供水系統閥類改善工程」，包含竹北市東海里（東興路二段周邊）、芎林鄉上山村、下山村、芎林村、文林村，將於5月26日上午9時起至晚上12時止，共停水15小時，影響戶數達2987戶。

台灣自來水公司表示，復水期間因光復路沿線水壓降低，將同步影響新竹市建功里、埔頂里、光明里、科園里、仙水里，以及竹東鎮頭重里，將從5月26日晚上6時起停水到晚上12時止，共停水6小時，影響戶數6991戶。

台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。