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竹市智慧停車柱破1300席 停車費當日線上繳清享9折優惠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市全國首創於裝卸貨車格設置智慧停車柱結合科技執法，並與學校合作推動智慧停車柱結合家長接送區，解決裝卸貨車格及家長接送區遭占用等問題。目前智慧停車柱已設置超過1300席，目標在2027年達3600席。圖／新竹市政府提供
新竹市全國首創於裝卸貨車格設置智慧停車柱結合科技執法，並與學校合作推動智慧停車柱結合家長接送區，解決裝卸貨車格及家長接送區遭占用等問題。目前智慧停車柱已設置超過1300席，目標在2027年達3600席。圖／新竹市政府提供

新竹市全國首創於裝卸貨車格設置智慧停車柱結合科技執法，並與學校合作推動智慧停車柱結合家長接送區，解決裝卸貨車格及家長接送區遭占用等問題。目前智慧停車柱已設置超過1300席，目標在2027年達3600席，讓智慧化設備覆蓋率達到47%。

新竹市代理市長邱臣遠指出，市府自2023年8月全國首創智慧裝卸貨車格，有效減少違規車輛停放及提高裝卸貨停車格周轉率，去年5月起也與新竹女中、新竹國小等6所學校合作，於學校家長接送區以停車格方式設置智慧停車柱，鼓勵家長快速接送避免久占，在非接送時段，則開放一般民眾停車收費，有效活用校園周邊停車空間。

新竹市交通處指出，去年竹市已完成684席智慧停車柱，今年智慧停車柱持續優先設置於停車率較高路段，如關新二街、關新東路、東大路、鐵道路三段、成功路、公道三路等，新增約700席，目前已突破超過1300席智慧停車柱，目標在2027年達3600席，民眾可透過「新竹市好停車」APP查詢車位即時資訊。

交通處也與稅務局、警察局、新竹監理所及監理站跨單位合作成立「新竹市淨牌群組」及「欠稅拖吊群組」，將欠稅大戶車牌、註銷或偽造號牌輸入開單後台黑名單，無論手機開單或智慧停車柱開單只要偵測到黑名單，即通報相關單位查扣車輛。

交通處表示，竹市引進智慧停車柱，並結合多元支付，自今年3月起，多元支付已擴大至12家行動支付及信用卡繳費，大幅提升民眾繳費的便利性。經統計，民眾使用多元支付現場繳費比例已突破30%，市府目前也提供當日停車線上繳費享停車費9折優惠，鼓勵民眾可多利用行動支付繳納停車費用。

黑名單 新竹 停車費

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