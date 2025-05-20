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議員林碩彥送新竹縣長185億支票看板 痛批中央統籌稅款延宕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員林碩彥在質詢中送縣長一張支票，指出中央統籌分配款修正案雖立法通過，讓新竹縣多了185億元，但經費至今沒有到位，還要先向銀行借錢來推動縣政。記者郭政芬／攝影
議員林碩彥在質詢中送縣長一張支票，指出中央統籌分配款修正案雖立法通過，讓新竹縣多了185億元，但經費至今沒有到位，還要先向銀行借錢來推動縣政。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員林碩彥今天質詢，針對美國關稅政策及台幣升值衝擊縣內中小企業、中央統籌分配稅款未到位影響縣政推動等，提出建言。縣長楊文科回應，縣府提供中小企業低息貸款，並提高地方產業創新研發經費，協助中小企業創新研發突破困境。另對於中央統籌分配稅款未到位，呼籲中央拿出魄力，尊重立法院決議，讓地方好好發展，造福縣民。

對於關稅問題，產發處長陳偉志提到，感謝縣議會支持，去年已在今年度產發基金內編列補助企業ESG轉型經費，另外為支持地方型產業對外招商，也研議支持地方型產業拓展非美國、大陸市場，給予參展或招商等補助，目前與相關協會請教，若可行希望能在年底納入年度預算編列。

楊文科強調，面對國際貿易失序，地方產業創新研發勢在必行，只要能做出獨特的產品，讓別人無法取代，就能突破困境，因此縣府補助SBIR經費、增加貸款給中小企業，就是為了全面推動創新研發。另外也呼籲中央面對國際困局，在關稅談判方面應有策略，從匯率、美債、軍備等方面整體作戰。

林碩彥在質詢中送縣長一張支票看板，指出中央統籌分配款修正案雖立法通過，讓新竹縣多了185億元，但經費至今沒有到位，還要先向銀行借錢來推動縣政，他提出嚴正抗議，建議縣府借錢的利息應由賴清德政府買單，縣府要有自信向中央要回這筆款項。

財政處長彭惠珠指出，財政收支劃分法修正後，按中央預估本縣可增加185億元統籌分配稅款，但截至目前增額財源尚未撥付，具體原因中央並未說明。同時，中央因營業稅及所得稅的稅收短徵，財源吃緊，原應分配的統籌分配稅款短撥5.03億元，另外一般性補助款也將短撥20.68億元，若短撥情形持續至年底，可能對竹縣公共建設、交通安全、長照、營養午餐、社福與警消薪資支出皆造成衝擊。因應資金缺口，縣府已於4月啟動銀行借款，加上4至5月稅收預估21.8億元，目前以調整款項撥付期程暫為因應。

楊文科回應，財劃法修正後，統籌分配稅款依照人口、稅收分配，新竹縣統籌分配稅款理應獲配253億元，呼籲中央應拿出魄力，尊重立法院決議，展現民主國家普世價值，讓地方財政自主好好發展，為人民造福。

楊文科 新竹 中小企業

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