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端午節反罷免小物延燒 竹市府再發聲明: 勿政治操作

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑，端午社區包粽活動出現反罷免文宣小物，違反行政中立規定。記者王駿杰／翻攝
新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑，端午社區包粽活動出現反罷免文宣小物，違反行政中立規定。記者王駿杰／翻攝

新竹市長高虹安與立委鄭正鈐罷免案二階過關，近期反罷免活動陸續展開，但新竹雙罷發言人林志潔質疑，端午社區包粽活動竟出現反罷免小物，質疑違反行政中立；市府今再發聲明，強調將蒐證保留法律追訴權，盼有心人士勿政治操作、以訛傳訛。

林志潔指出，上周末有許多鄉里協會舉辦端午節慶祝活動，在活動現場與發放的禮品中，卻驚見新竹市長高虹安的反罷免文宣，更有面紙等小物，若這些小物製作經費來自新竹市政府預算，更有違反行政中立與選罷法的疑義。

新竹市政府強調，市府補助民間團體辦理各項活動，皆依規辦理，活動現場市府僅發放政策成果摺頁，內容涵蓋社會福利、教育、交通、原民、動保等多項民生政策，其餘相關文宣品非市府發放，尊重各社團的自主性，此無涉行政中立規定，盼有心人士勿藉由政治操作、以訛傳訛，刻意誤導混淆視聽，並非市民所樂見。

市府表示，對於民間團體各項活動之補助，皆依法依規辦理，補助款項僅用於核准的經費項目，且活動經費均包含人民團體自籌款項，並非全額由市府支出。

市府重申，即便民間團體有向市府申請小額補助，但活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定。民間團體辦理活動所提供之禮品及文宣品，所邀請之貴賓，只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府皆尊重各社團的自主性。

市府強調，市府始終秉持行政中立原則，也期盼有心人士勿藉由政治操作造謠抹黑。對於近期相關不實言論，市府也將蒐證並保留法律追訴權，以維護第一線公務同仁權益與尊嚴。

行政中立 罷免

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