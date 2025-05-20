苗縣北勢溪清水廊道增新嬌客 首波1對黑天鵝明起入住
苗栗高鐵特區內的北勢溪清水廊道，全長2.6公里，上月底獲縣府核准交由後龍鎮公所管理維護並完成交接，後續公所計畫引進黑天鵝、鴛鴦等，由大久繁殖場捐贈的1對黑天鵝，明起將首先入住，增添生態風情。
北勢溪清水廊道銜接客家圓樓與英才書院，一度為苗栗縣內代表性景點，但維護不易，後龍鎮公所今年爭取接管整理，上月間獲縣府同意每年提撥後龍鎮公所450萬元的管理維護費用。
鎮長謝清輝表示，將規畫在一年內重新恢復北勢溪清水廊道的美麗景觀，並陸續引進黑天鵝、鴛鴦等，豐富清水廊道的動物生態，期許在一年內重新恢復北勢溪清水廊道的美麗景觀。
首波入住新嬌客黑天鵝，明天公所將舉辦入厝捐贈儀式。這對捐贈的黑天鵝來自頭份市汽修師范進軒斜槓經營的大久繁殖場，今年首度有4隻疣鼻天鵝（白天鵝）自然孵化成功，創下全台首例，名噪一時。
范進軒說，捐贈的一對黑天鵝是成鳥，之後等適應了清水廊道環境後，也能展現繁殖能力，自然生蛋孵育幼鳥，供遊客親近觀賞。
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