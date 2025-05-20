苑裡市場歷史建築修復工程動土 鎮代會公開預算決議

苗栗縣苑裡鎮公所今天上午在苑裡市場工程用地辦理拆除重建統包工程上樑及歷史建築修復工程動土典禮，現場由苑裡鎮長劉育育主持並邀請各界貴賓為工程祈福，共同見證苑裡市場邁入全新篇章。

公所表示，苑裡市場在2018年遭逢祝融後，歷經六年多的努力，獲得經濟部、文化部、客委會、苗栗縣政府和台電等機關單位經費挹注，終於邁入「新建」與「修復」雙軌並行的重建階段。

新建工程部分，預計今年10月完工，年底完成驗收後，尊重原攤商意願，將等過完農曆年後於明年3月正式開幕對外營業。

另外，歷史建築修復工程總經費近億元，公所分別向文化部、客委會爭取6300萬元及2463萬元，自籌900多萬元，預計明年5月完工。

上午典禮中，除邀請長官貴賓一同於新建工程金樑簽名落款，為市場歷史建築執金鏟動土祈福外，也由專業建築師向鎮民朋友報告市場規畫，說明兩項工程新舊共融，讓苑裡市場成為融合機能、美學、文化的苑裡新地標。

鎮長劉育育表示，苑裡市場不只是貨物集散買賣的空間，更飽含鎮民的集體記憶，感謝中央部會、各機關單位與全台鄉親朋友們的支持，讓這座百年市場有機會重生。

而對於「歷史建築修復工程」之前追加預算卡關一事，苑裡鎮民代表會今天也表達審查及監督立場，並公開大會決議「有關歷史建築修復工程的追加預算，雖三讀通過同意編列，但請公所於工程決標訂約後，提供數量概算表、圖說及合約書，若公所拒不提供將移送檢調查處。」