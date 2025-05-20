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桃園物流中心深夜噪音惱人 居民無奈拉白布條抗議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
知名宅配業者的物流中心去年起進駐桃園龜山工業區，噪音令居民不堪其擾，紛紛掛起白布條抗議。圖／議員李光達提供
知名宅配業者的物流中心去年起進駐桃園龜山工業區，噪音令居民不堪其擾，紛紛掛起白布條抗議。圖／議員李光達提供

知名宅配業者的物流中心去年起進駐桃園龜山工業區，深夜貨車進出與巨大卸貨聲令居民不堪其擾，紛紛掛起白布條抗議，在地民代也呼籲市府盡快解決。市長張善政承諾，將指示環保局在平日夜間測量噪音，並與業者溝通。環保局回應，過去4次陳情測量結果均符合標準，後續仍會不定期稽查，同時輔導業者改善。

議員黃家齊表示，桃園區建國里居民近日在林森路掛起許多白布條，抗議台灣宅配通林森物流中心深夜噪音問題，該物流中心雖合法營運，但貨車倒車時雷達發出的警示聲及司機卸貨時棧板砸地的撞擊聲，在夜深人靜時格外明顯，居民忍受近1年後終於受不了，才拉起白布條質疑政府公權力；車輛多在平日進出，環保局先前測量時正值周末，可能因此無法掌握真實情況。

議員李光達也說，自己曾親自在午夜到場感受民眾處境，這裡的居民落居數十年，卻因物流中心去年開業後幾乎無法正常睡眠，成為傳統產業廠房轉型物流產生的新問題，類似困擾往往不屬於警方管轄範圍，也非社會秩序維護法可規範，處理起來相當棘手。

環保局表示，該公司去年至今已接獲4次民眾陳情，稽查人員每次都在鄰近民宅處進行噪音量測，雖然現場確實有作業聲響，但測量結果均符合營業場所噪音管制標準；環保局今年5月18日凌晨3時派員前往現場，在周界停駐約30分鐘也未發現明顯作業聲響。

環保局表示，將安排不定期稽查，若發現作業聲響超出標準，將依法告發並要求限期改善，為維護民眾生活安寧，也會持續輔導業者改善。張善政說，市府將針對噪音干擾時段進行噪音監測，責請業者研擬後續改善措施或依法開罰，確保市民生活品質。

知名宅配業者的物流中心去年起進駐桃園龜山工業區，噪音令居民不堪其擾，紛紛掛起白布條抗議。圖／議員李光達提供
知名宅配業者的物流中心去年起進駐桃園龜山工業區，噪音令居民不堪其擾，紛紛掛起白布條抗議。圖／議員李光達提供

環保局 物流 噪音

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