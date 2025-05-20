竹市社區營養便民服務再擴大升級 即日起開跑

照顧長者從營養開始！新竹市府為讓長者更便利獲得營養諮詢服務，今宣布即日起擴大竹市社區營養推廣中心營養門診服務，並首度啟用線上預約平台。衛生局說，全新營養門診由原本每月4個時段擴增為6個時段，服務更彈性，同時整合長者相關資源，連結門診預約平台及營養教育課程訊息及報名網址，讓長者能於同一個網站搜尋所需的服務資訊。

市府說，市府關心長者健康，去年成功爭取中央經費挹注，並擴增社區營養師人力，全面強化各區營養照護服務量能，致力推動健康促進與衛教工作，期望透過這些措施預防並延緩長者衰弱與失能，全方位守護長者健康。

衛生局說明，市府不僅透過三區的社區營養推廣中心及分中心積極宣導，也結合多項長者健康服務政策所配合的醫療院所共同推動，包括全口假牙補助合約院所（https://reurl.cc/6KqQYr）、ICOPE合約院所（https://reurl.cc/2KQEl4）及老人健檢合約院所等單位。

長者在裝置假牙後，或經 ICOPE 評估與健檢發現營養問題時，將獲得「營養小卡」，可憑卡前往社區營養門診接受專業諮詢。藉此機制，市府得以及早介入、改善因假牙裝置或營養不良所引發的健康問題，確保長者營養照護無縫接軌、不中斷。

竹市社區營養推廣中心表示，本中心由專業營養師提供全方位持續性營養照護服務，除了營養門診外，也積極走入社區，推動「營養教育」、「餐食輔導」及「人才培育」等多元服務內容。同時大力宣導「我的餐盤」與「三好一巧」飲食原則──也就是「吃得下」、「吃得夠」、「吃得對」與「吃得巧」，致力營造高齡友善的飲食環境，全方位守護社區長者的健康與營養。

衛生局提醒，竹市社區營養推廣中心設置於北區衛生所，分中心則分別設於東區衛生所及香山衛生所，三處皆定期提供營養門診服務。北區衛生所營養門診時間為每周四上午9至11點，並於每月第一周及第三周的周五上午9至11點加開時段；東區衛生所門診時間為每周三上午8點半至10點半，加開時段為每月第一及第三周的周五上午8點半至11點半；香山衛生所門診則於每周三上午9至11點，加開時段同樣為每月第一及第三周的周五上午9至11點。

衛生局呼籲，請長者多加利用營養門診資源，並鼓勵家屬主動協助進行線上預約，及早了解自身健康與營養狀況。此外，如欲獲取更多營養知識，或報名參與健康促進課程，歡迎至社區營養資訊平台查詢 ( https://reurl.cc/AMpnde ) ，或搜尋「新竹市衛生局健康飲食運動地圖網」了解相關資源。