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桃園南洋美食節周末登場 新住民帶路吃遍東南亞料理

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府與桃園車站商圈協會主辦「南洋美食節」將於周末登場。記者朱冠諭／攝影
桃市府與桃園車站商圈協會主辦「南洋美食節」將於周末登場。記者朱冠諭／攝影

端午佳節將至，桃園市政府與桃園車站商圈協會將於25日在桃園區福吉二街封街舉辦「南洋美食節」，除集結30攤南洋美食與手作市集，還規畫「創意野餐活動」和短影音競賽，讓民眾不用出國就能嚐遍泰國、印尼、越南等東南亞道地料理。

經發局今年首度編列經費輔導「桃園車站商圈」，結合端午節和異國文化舉辦「南洋美食節」，在桃園火車站後站周邊道路牆面、廣一停車場、延平路與大林路文叉路口等導入商圈異國元素，將商圈打造成全國最有特色的東協風物櫥窗。

今日活動起跑記者會現場，匯集泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸等南洋特色粽子，以及台灣原住民吉拿富、客家粿粽及北部粽等，身著傳統服飾的新住民一一解說各國粽葉選材與節慶故事，帶來視覺與知識的雙重盛宴，民眾可品嘗「越南粽佐香桔魚露醬」「馬來娘惹粽配沙嗲醬」等創意組合，同步體驗以香料縫製的印尼四角粽香包DIY，為端午節增添異國情調。

經發局表示，活動當天將集結30攤南洋美食與手作市集，提供泰式打拋豬、印尼特色甜點等東南亞各國道地料理，更有東南亞文化服飾等文化體驗，另規畫「創意野餐活動」，鼓勵4人組隊參加，以繽紛南洋風來佈置野餐區，同時舉辦短影音競賽，拍攝90秒活動影片並標註指定標籤，觀看數前3名可獲獎品和獎狀。

經發局表示，即日起至25日，民眾於青宣越氏洗頭、詠順泰國小吃、佶洋商行、亞當貴越南河粉、莎娃迪泰式料理、布德利印尼料理、想念越式冰品、春花卷等特約店家消費滿500元，即有機會獲得限量體驗券和摸彩券，不但能參加活動攤位的手作體驗，還有機會抽中豐富好禮。

桃園車站商圈協會理事長楊慧青表示，希望透過南洋美食節活動，串連在地特色店家與多元文化力量，讓商圈成為桃園具有國際感的潮流地標，特約店家完整名單及活動詳情可至桃園車站商圈官方臉書查詢。

桃市府與桃園車站商圈協會主辦「南洋美食節」將於周末登場，新住民們今一一解說各國粽子的故事。記者朱冠諭／攝影
桃市府與桃園車站商圈協會主辦「南洋美食節」將於周末登場，新住民們今一一解說各國粽子的故事。記者朱冠諭／攝影
桃市府與桃園車站商圈協會主辦「南洋美食節」將於周末登場，新住民們今一一解說各國粽子的故事。記者朱冠諭／攝影
桃市府與桃園車站商圈協會主辦「南洋美食節」將於周末登場，新住民們今一一解說各國粽子的故事。記者朱冠諭／攝影

美食 桃園 印尼

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