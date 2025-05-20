苗栗天花湖水庫重啟 地方籲完整配套

苗栗縣頭屋鄉天花湖水庫案停擺多年，水利署趁大矽谷計畫「起風」，年底前提送工程計畫書，昨在頭屋鄉舉行首場推動座談會；副署長黃宏莆掛保證安全，與會者表態支持興建，但要求從優從寬補償、回饋，及拆遷集村等須納入規畫。

天花湖水庫計畫從後龍溪公館鄉打鹿坑引水，地底下50公尺到70公尺間鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年通過環境影響評估停擺至今，因大矽谷計畫的契機，水利署重啟推動。目前規畫天花湖水庫工程用地範圍南球橋以下530公頃，先協議價購，若未達成協議者，再辦徵收。

昨天多名鄉親參加座談會，立委邱鎮軍、縣長鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮等人都到場，鍾東錦、邱鎮軍都認為天花湖水庫懸宕多年，不蓋就不要一直講，要蓋就快蓋，現場響起熱烈掌聲支持。

鍾東錦說，高科技業需要大量水、電，天花湖水庫如果蓋好，機會就來了，吸引大矽谷相關產業，此外，他要求水庫要「保底」，如果乾旱時，也可救苗栗的命。

飛鳳村長邱仁浪、頭屋鄉曲洞村長劉安華等人則要求，水庫土地補償、回饋要從優、從寬，還有拆遷集村，及施工造成的環境衝擊，無自來水地區埋設管線、農保資格權益等，都要有配套。

副署長黃宏莆是頭屋鄉人，他保證水庫百分百安全，「如果有問題來找我」。水利署23日下午2時將到公館鄉立圖書館辦第2場座談會了解鄉親意見，之後將與縣府、公所協調，納入今年底工程計畫書規畫，循程序報行政院審議。