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竹北雙市「黃金通學線」專車上路 手續待補

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹報導
新竹縣竹北市公所昨天啟動雙市「黃金通學線」接駁交通，遭質疑偷跑上路，未取得新竹縣市政府同意站點與路線。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所昨天啟動雙市「黃金通學線」接駁交通，遭質疑偷跑上路，未取得新竹縣市政府同意站點與路線。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所昨天起啟動雙市「黃金通學線」，供往返竹北市、新竹市的學子免費搭乘，但被質疑還未取得縣、市府同意就逕自上路，引發爭議。市公所昨說，該路線紅牌遊覽車，無需申請路權，停靠點日前已先獲市府口頭同意，不影響其他公車運行。

竹北市公所推出的黃金通學線採用45人座車輛，共2條試營運路線，東線停靠高鐵新竹站、水圳森林公園、客家文化園區；西線停靠竹北家樂福、縣立體育館、喜來登飯店，最後都駛往新竹市新竹高中、新竹高商。但消息宣布後，有民代質疑公所未申請路權，應完備再上路。

竹縣府昨說，黃金通學線除了水圳公園與客家園區站是竹北市區公車的停靠站，其餘停靠站皆尚未取得主管機關同意，恐有違停疑慮，要求公所盡快以正式公文回覆。竹市府交通處對專車樂觀其成，但也表明公所向市府申請停靠站，路線、時間等資料不完備，已先原則同意，但要盡快完成。

新竹區監理所指出，該路線為竹北市公所以服務學生通學為主且未收費，非屬公路客運路線，無須向監理所站報備。

針對外界質疑未取得路權，竹北市公所說，此路線是紅牌遊覽車，就像是百貨公司的接駁車，加上為免費路線，沒有路權的問題，也無需送到縣市的公車審議委員會，日前已發文給縣市政府，希望能同意公車靠站使用。黃金通學線不影響現行公車的運作，期許補足學生通勤需求。

高鐵 路權 竹北

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