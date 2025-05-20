告別石器時代 桃園市立泳池規畫BOT

桃園市立游泳池啟用30多年，漏水毛病多屢被詬病，民代昨指多處公立泳池未設電子計時器，賽事仰賴人工按表計時，桃園市長張善政聞訊直言，宛如「石器時代」。桃園市體育局表示，已啟動市立泳池BOT促參前置作業，預計明年招商，將逐步汰換傳統計時器。

桃園市立游泳池有10個水深2公尺水道，是全市少數的標準游泳比賽場地，但內部設施老舊、漏水嚴重，去年還有高中生游泳慘遭破損磁磚割傷，送醫縫了2針。即使市府每年編預算修繕，仍挨批治標不治本。

議員林政賢、黃家齊昨質詢，直指市立游泳池不只是市民運動的重要場所，還是比賽的標準場地，前市長鄭文燦任內曾承諾重建並提出初步規畫，至今遲未推進。

黃家齊表示，許多家長反映，其他縣市游泳賽事已升級電子計時，桃園仍用人工按表，隨著選手表現愈來愈精進，競賽成績差距常常只有0.01秒，計時設備應更專業精準，若連最基本的計時公平性都做不到，市府有何資格稱大力培養體育人才？

張善政直言，手動計時宛如「石器時代」，市府會積極處理，為選手打造更專業的競賽環境。體育局說明，往後將與賽事主辦單位研議，並納入後續硬體設備更新，逐步汰換傳統計時器。

體育局長許彥輝表示，桃園市立游泳池旁市三用地，經都市計畫變更完成，預計會將2塊基地整併開發及委外營運，已啟動市立游泳池BOT促參前置作業，預計今年將完成公聽會、可行性評估及先期規畫，明年辦理招商公告、甄審評定、議約簽約等工作。

體育局初步評估，市立游泳池BOT後續可朝多元水上運動設施規畫，計畫納入參與人口較多的運動項目，並結合美食街等商業設施。