竹縣議員朱健銘關心動物救援 提增設南區動物收容所
新竹縣議員朱健銘今天質詢，關心動保議題、台灣知識經濟旗艦園區進度等，他指出動物救援案件量增加，且有非犬貓的動物救治，建議增設南區動物收容所。縣府回應，野生動物的救傷、收容和犬貓為不同體系，無論在人力或經費都須重新爭取，會與相關單位討論，盡力規畫。
朱健銘認為應規畫南區動物收容所，協助醫療與經費等。此外，近年救援案件暴增，若動保所經費不足，要支應醫療等費用，預算編列應提高，這些經費不能少。
新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇表示，去年編列130多萬，共救援6百隻動物，今年救援案件暴增，編列預算161萬，預計救援數量高達900隻，醫療費預估支應到9月，已要求撙節經費或縮短住院天數等，設法調整預算或動用第二預備金來因應。
彭正宇說，偏鄉動物救援因地處偏遠較為不便，但要求協力廠商，在4小時內抵達通報地點；關於增設動物收容所，會在適當時機向中央爭取經費。不過，野生動物的救傷、收容和犬貓為不同體系，無論在人力或經費都須重新爭取，動保所會與相關單位討論、盡力規畫。
朱健銘指出，台灣知識經濟旗艦園區（下稱台知園區）歷經22年，民眾從期待、失望到瀕臨絕望，他肯定縣府及新竹縣長楊文科的努力，也想得知台知園區的具體進度、是否有決心推動。
縣府產業發展處長陳偉志回應，縣府絕對有決心推動，不過此案仍取決中央的態度與決策，目前進度將會於7月上旬辦理聽證會的說明會，預計年底將正式舉辦聽證會，由於聽證具有法律效益，作業會非常嚴謹，相關進度都在掌握中。
楊文科指出，縣府不斷努力推動台知園區計畫，年底的聽證會為法定程序，相關機關代表均須出席，並具體答覆鄉親的問題，如交通、水電等，待聽證會結束後，就會到內政部都市計畫委員會審議，若今年完成聽證會程序，且明年通過，就等同啟動台知的開發程序。中央對產業發展的規畫有落差，期間也有民眾抗爭，縣府會溝通再溝通，「讓案子往前邁進」。
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