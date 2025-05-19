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竹縣議員朱健銘關心動物救援 提增設南區動物收容所

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員朱健銘今天質詢，關心動保議題、台灣知識經濟旗艦園區進度等。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員朱健銘今天質詢，關心動保議題、台灣知識經濟旗艦園區進度等。記者郭政芬／攝影

新竹議員朱健銘今天質詢，關心動保議題、台灣知識經濟旗艦園區進度等，他指出動物救援案件量增加，且有非犬貓的動物救治，建議增設南區動物收容所。縣府回應，野生動物的救傷、收容和犬貓為不同體系，無論在人力或經費都須重新爭取，會與相關單位討論，盡力規畫。

朱健銘認為應規畫南區動物收容所，協助醫療與經費等。此外，近年救援案件暴增，若動保所經費不足，要支應醫療等費用，預算編列應提高，這些經費不能少。

新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇表示，去年編列130多萬，共救援6百隻動物，今年救援案件暴增，編列預算161萬，預計救援數量高達900隻，醫療費預估支應到9月，已要求撙節經費或縮短住院天數等，設法調整預算或動用第二預備金來因應。

彭正宇說，偏鄉動物救援因地處偏遠較為不便，但要求協力廠商，在4小時內抵達通報地點；關於增設動物收容所，會在適當時機向中央爭取經費。不過，野生動物的救傷、收容和犬貓為不同體系，無論在人力或經費都須重新爭取，動保所會與相關單位討論、盡力規畫。

朱健銘指出，台灣知識經濟旗艦園區（下稱台知園區）歷經22年，民眾從期待、失望到瀕臨絕望，他肯定縣府及新竹縣長楊文科的努力，也想得知台知園區的具體進度、是否有決心推動。

縣府產業發展處長陳偉志回應，縣府絕對有決心推動，不過此案仍取決中央的態度與決策，目前進度將會於7月上旬辦理聽證會的說明會，預計年底將正式舉辦聽證會，由於聽證具有法律效益，作業會非常嚴謹，相關進度都在掌握中。

楊文科指出，縣府不斷努力推動台知園區計畫，年底的聽證會為法定程序，相關機關代表均須出席，並具體答覆鄉親的問題，如交通、水電等，待聽證會結束後，就會到內政部都市計畫委員會審議，若今年完成聽證會程序，且明年通過，就等同啟動台知的開發程序。中央對產業發展的規畫有落差，期間也有民眾抗爭，縣府會溝通再溝通，「讓案子往前邁進」。

新竹縣議員朱健銘與新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇討論動保相關議題。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員朱健銘與新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇討論動保相關議題。記者郭政芬／攝影

議員 新竹 動物收容所

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