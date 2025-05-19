影／大矽谷「起風」！水利署重啟天花湖水庫 頭屋鄉支持

苗栗縣頭屋鄉天花湖水庫案停擺多年，水利署趁大矽谷計畫「起風」，年底前提送工程計畫書，今天在頭屋鄉第一場推動座談會，副署長黃宏莆掛保證安全，與會人士表態支持興建，要求從優從寬補償、回饋，及集村等必須納入規畫。

至於天花湖水庫推動第二場推動座談會，5月23日下午2點在公館鄉立圖書館，過去公館地方認為有安全顧慮，及破壞風水等原因反對興建，時過境遷，公館鄉長何在鑫表示，天花湖水庫是國家重大政策，座談會徵詢了解地方人士意見。

天花湖水庫計畫從後龍溪公館鄉打鹿坑引水，地底下50公尺到70公尺間鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年通過環境影響評估停擺至今，因大矽谷計畫的契機，水利署重啟推動，今天在頭屋鄉飛鳳村活動中心舉行座談會，黃宏莆是頭屋鄉人，他保證水庫百分百安全，「如果有問題來找我」。

座談會大批鄉親參加，立委邱鎮軍、縣長鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮等人都到場，鍾東錦、邱鎮軍都認為天花湖水庫懸宕多年，不蓋就不要一直講，要蓋就趕快蓋，現場響起熱烈掌聲支持。

鍾東錦說，目前的技術蓋水庫一定安全，高科技業需要大量的水、電，永和山水庫帶動頭份、竹南發展，天花湖水庫如果蓋好，機會就來了，吸引大矽谷相關產業，此外，他要求水庫要「保底」，如果乾旱時，也可以救苗栗的命。

飛鳳村長邱仁浪、頭屋鄉曲洞村長劉安華等人則要求，水庫土地取得補償、回饋要從優、從寬，有關拆遷集村、活動中心配套，可能影響農保資格，及施工造成的環境衝擊，無自來水地區埋設管線等，都要有配套。