影／大矽谷「起風」！水利署重啟天花湖水庫 頭屋鄉支持
苗栗縣頭屋鄉天花湖水庫案停擺多年，水利署趁大矽谷計畫「起風」，年底前提送工程計畫書，今天在頭屋鄉第一場推動座談會，副署長黃宏莆掛保證安全，與會人士表態支持興建，要求從優從寬補償、回饋，及集村等必須納入規畫。
至於天花湖水庫推動第二場推動座談會，5月23日下午2點在公館鄉立圖書館，過去公館地方認為有安全顧慮，及破壞風水等原因反對興建，時過境遷，公館鄉長何在鑫表示，天花湖水庫是國家重大政策，座談會徵詢了解地方人士意見。
天花湖水庫計畫從後龍溪公館鄉打鹿坑引水，地底下50公尺到70公尺間鑿隧道，引水至頭屋鄉飛鳳村設水壩，2013年通過環境影響評估停擺至今，因大矽谷計畫的契機，水利署重啟推動，今天在頭屋鄉飛鳳村活動中心舉行座談會，黃宏莆是頭屋鄉人，他保證水庫百分百安全，「如果有問題來找我」。
座談會大批鄉親參加，立委邱鎮軍、縣長鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮等人都到場，鍾東錦、邱鎮軍都認為天花湖水庫懸宕多年，不蓋就不要一直講，要蓋就趕快蓋，現場響起熱烈掌聲支持。
鍾東錦說，目前的技術蓋水庫一定安全，高科技業需要大量的水、電，永和山水庫帶動頭份、竹南發展，天花湖水庫如果蓋好，機會就來了，吸引大矽谷相關產業，此外，他要求水庫要「保底」，如果乾旱時，也可以救苗栗的命。
飛鳳村長邱仁浪、頭屋鄉曲洞村長劉安華等人則要求，水庫土地取得補償、回饋要從優、從寬，有關拆遷集村、活動中心配套，可能影響農保資格，及施工造成的環境衝擊，無自來水地區埋設管線等，都要有配套。
水利署指出，天花湖水庫計畫有效庫容4791萬立方公尺，離槽式比永和山水庫大1.5倍左右，1天可供應26萬立方公尺，工程用地範圍南球橋以下530公頃，先協議價購，若未達成協議者，始得辦理徵收，施工期間周邊環境改善直接工程費3%，至少3億元，頭屋、公館座談會鄉親意見，與縣府、公所協調，都會納入今年底工程計畫書規畫，循程序報行政院審議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言