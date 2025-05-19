桃園市立泳池漏水、老舊如「石器時代」 最快明年BOT招商

桃園市立游泳池啟用30多年，近來漏水毛病成常態，屢遭民眾詬病，全市許多公立泳池更尚未設置電子計時器，仰賴人工按表紀錄選手成績，引發民代質疑。市長張善政說，手動計時宛如石器時代。體育局回應，已啟動市立游泳池BOT促參前置作業，預計明年公告招商，未來舉辦賽事前會規畫更新硬體設備，逐步汰換傳統計時器。

桃園市立游泳池有水深2米、10個水道，是全市少數的標準游泳比賽場地，但內部設施多已老舊，不僅漏水嚴重、多處補丁，去年還有高中生游泳慘遭破損磁磚割傷，送醫縫了2針。即使市府每年編列預算修繕，仍挨批治標不治本。

議員林政賢、黃家齊表示，市立游泳池不只是市民運動的重要場所，還是比賽用的標準場地，前市長鄭文燦任內曾承諾重建並提出初步規畫，至今重建腳步卻遲未推進，導致每次舉辦活動都深受設備老化問題所苦。

黃家齊也提到許多家長反映，當其他縣市的游泳賽事已升級電子計時，桃園市的游泳賽事卻仍使用人工按表，隨著選手表現越來越精進，競賽成績的差距常常只有0.01秒，計時設備應該更專業精準，若連最基本的計時公平性都做不到，市府有何資格稱在培養體育人才？

體育局長許彥輝坦言，市立游泳池自1993年落成至今，面臨建物與設備老舊問題，目前游泳池旁市三用地經都市計畫變更完成，體育局身為用地管理機關，預計會將2塊基地整併開發及委外營運。

許彥輝表示，體育局已啟動市立游泳池BOT促參前置作業，預計今年將陸續完成公聽會、可行性評估及先期規畫，明年辦理招商公告、甄審評定、議約簽約等工作；泳池後續初步評估可朝多元水上運動設施規劃，也將納入參與人口較多的運動項目，並結合美食街等相關商業設施。

至於何時引進電動計時裝置？許彥輝表示，市府往後將與賽事主辦單位研議，並納入後續硬體設備更新規劃，逐步汰換現有傳統計時器。張善政表示，市府會積極處理，為選手打造更專業的競賽環境。