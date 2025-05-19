石門山育樂中心整建憂未能如期完工 預計6月底試營運

桃園市石門山育樂中心過去由縣府興建，提供勞工及一般民眾住宿及辦活動等使用，不過約40年的建築老舊，增加市府修繕負擔，有民代表示，2年前啟動以ROT委外方式經營並修建，不過修繕期程將至，卻未見詳細給勞工的優惠措施，也擔心未能如期營運，希望桃園市勞動局盡速督導。勞動局回應，預計6月底前完工啟用，優惠內容與廠商研擬中，廠商預計5月底前提報給勞動局。

石門山育樂中心鄰近龍潭、大溪，是推動地方休閒、勞工訓練及住宿等場域，縣府自1986年起造，1990年取得使用執照，初期由勞動局自行維管營運，自2003年起配合委外經營政策，委由救國團營運至2008年2月，2008年至2014年則採公開招標由汗雲公寓大樓管理維護股份有限公司取得經營管理，2014年2月期滿後辦理擴充續約，合約至2020年2月28日止，未再續約。

市府委託經營至2020年合約期滿後，財政部推動補助以ROT委外方式經營，不過受疫情影響招標都不順利，前年疫情趨緩再於財政部促參平台辦理招標，順利完成廠商徵選。

市議員張肇良表示，育樂中心占地約1萬5000坪，建物也有2000多坪，2年前用ROT方式招標，且廠商要投入4000多萬元整建，現在整建時間差不多到，擔心無法如期完工啟用，加上未見相關對於勞工、工會前去使用的優惠措施，且依照合約若年營業額未達3000萬，每年廠商僅需繳納10萬元權利金，等於送給廠商經營，希望釋出利多讓勞工願意前來使用。

張肇良說，現況封園2年多，僅開放公廁，不過每天到石門山爬山旅遊人數眾多，期待勞動局好好督導，如期啟用，讓勞工可以盡速使用。

勞動局表示，目前修繕進度快要完成，主要在跑相關營業的的流程，例如像觀旅局申請旅宿業內容，同時提報營運計畫，包含園區設施、提供服務等給勞動局，預計6月底前會完成試營運。